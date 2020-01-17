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Кобра проглотила пластиковую бутылку, выброшенную человеком. Вот что случилось потом

17 января 2020 10:26
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Более 80 тысяч просмотров набрало видео из Индии, которое в очередной раз доказало человеку о важности внимательного отношения к отходам.  

Сотрудник лесной службы Индии показал, как огромная змея проглотила пластиковую бутылку, приняв ее за еду, а потом начала пытаться ее выплюнуть. После нескольких попыток и уймы сил, рептилии все-таки удается это сделать.   

Кобра проглотила пластиковую бутылку, выброшенную человеком. Вот что случилось потом-1

Фото: twitter.com/ParveenKaswan

По словам мужчины, на видео запечатлена кобра.  

«Она в состоянии изрыгнуть ее назад. Другие животные не могут этого сделать. Они умрут от боли».  

Кобра проглотила пластиковую бутылку, выброшенную человеком. Вот что случилось потом-4

Фото: twitter.com/ParveenKaswan

Автор ролика отметил, что это показывает, как пластик может влиять на дикую природу.  

Кобра проглотила пластиковую бутылку, выброшенную человеком. Вот что случилось потом-7

Фото: twitter.com/ParveenKaswan

Интернет-пользователи были поражены увиденным. Многие сказали, что именно такие примеры показывают важность переработки отходов и разумного потребления.  

В Австралии мужчина выжил после укуса одной из самых ядовитых змей. Его спас приобретённый 17 лет назад иммунитет (читать далее).  

# Дикие животные # калейдоскоп

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