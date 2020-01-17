Кобра проглотила пластиковую бутылку, выброшенную человеком. Вот что случилось потом

Более 80 тысяч просмотров набрало видео из Индии, которое в очередной раз доказало человеку о важности внимательного отношения к отходам.

Сотрудник лесной службы Индии показал, как огромная змея проглотила пластиковую бутылку, приняв ее за еду, а потом начала пытаться ее выплюнуть. После нескольких попыток и уймы сил, рептилии все-таки удается это сделать.