Кобра проглотила пластиковую бутылку, выброшенную человеком. Вот что случилось потом
Более 80 тысяч просмотров набрало видео из Индии, которое в очередной раз доказало человеку о важности внимательного отношения к отходам.
Сотрудник лесной службы Индии показал, как огромная змея проглотила пластиковую бутылку, приняв ее за еду, а потом начала пытаться ее выплюнуть. После нескольких попыток и уймы сил, рептилии все-таки удается это сделать.
Фото: twitter.com/ParveenKaswan
По словам мужчины, на видео запечатлена кобра.
«Она в состоянии изрыгнуть ее назад. Другие животные не могут этого сделать. Они умрут от боли».
Фото: twitter.com/ParveenKaswan
Автор ролика отметил, что это показывает, как пластик может влиять на дикую природу.
Фото: twitter.com/ParveenKaswan
Интернет-пользователи были поражены увиденным. Многие сказали, что именно такие примеры показывают важность переработки отходов и разумного потребления.
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