Президент пообещал прийти на первую домашнюю игру минского «Динамо»

2 апреля Президент Беларуси лично вышел на тренировку хоккейного клуба «Динамо-Минск», чтобы поддержать команду перед одним из самых важных этапов сезона. «Зубры» уже переписали историю – во второй раз вышли в четвертьфинал Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Вася, ты готов играть?» Лукашенко приехал на тренировку «Динамо-Минск».

А пока до межсезонки есть время, нужно побеждать в привычном деле. Клюшки – в руки, и поехали тренироваться. Бросок за броском. Больше всего испытаний выпало на вратаря. Но что поделать? Лучше в учении слабые места нащупать, чем это сделает соперник в бою. По окончании тренировки тот самый особый допинг на удачу с подворья Президента. Чтобы вы понимали, презенты символичные, подобранные индивидуально. Вот такое щепетильное отношение Александра Лукашенко.

Вася, угощай ночной выпечкой из Витебска.

Сэм, запомни, для хоккеиста главное не курить, ни наркотики. Вот «наркотик» вам. Самый лучший. Угостишь ребят. Еще раз спасибо тебе. Ребят, спасибо вам большое. Это все для вас.

Команда тоже в стороне не осталась. И хоть приезд их главного болельщика на тренировку был неожиданным, в глубине души в него верили, а значит, готовились. Как и верят в то, что глава государства найдет время и поддержит «зубров» на трибунах в следующей домашней игре в особом мерче. – Конечно, герб, ваш номер. Надеюсь, вы придете на первую домашнюю и будете болеть.

– Я пообещал.

Казалось, можно расходиться. И так долго общаются. Но главу государства отпускать не хотели. Сначала совместное фото. А после не договорили.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Диц молодец. Он привносит дух канадцев к нам. Спасибо. Но канадцы показали на Олимпиаде космический хоккей. Нам чуть-чуть надо от них больше брать. Вот они бросают, бросают. На пятаке Пинчук добивает там все время. Это особенность. И скорость – скорости бешеные.