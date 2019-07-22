Спелый и сладкий. 7 советов, как легко и быстро выбрать арбуз

Выбор арбуза – нелегкое дело. Пока его не попробуешь, не узнаешь: вкусный он или нет. Но если соблюдать несколько правил при покупке, то риск купить незрелую ягоду значительно уменьшится. Мы собрали несколько советов, которые помогут вам не ошибиться с выбором.

1. Сезон

Самое хорошее время для покупки арбуза – вторая половина августа, сентябрь. Если будете покупать раньше, то, скорее всего, вам попадется тот, что вырос в теплице и содержит много нитратов.

2. Размер

Если арбуз большой, то это не значит, что он будет вкусным. Лучше всего брать среднего размера: от 5 до 7 кг. Очень большие арбузы, скорее всего, будут перенасыщены удобрениями.

3. Цвет

Полосы на арбузе должны быть яркими, чем контрастнее, тем лучше. Если полосы очень темные, значит ягода имеет много питательных веществ, можно брать.

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