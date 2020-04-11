«Подкармливаем его, даже на зиму домой брали». Прокопцов рассказал о коте на даче и любимых птицах

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Какая у Вас любимая птица?

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

У меня в детстве был снегирь – прекрасная птица. Я их даже ловил. Потом выпускал.

Прокопцов рассказал, какую картину написал бы на тему пандемии

Вадим Щеглов:

Да Вы что?!

Владимир Прокопцов:

Да.

Вадим Щеглов:

А зачем Вы это делали?