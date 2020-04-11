«Подкармливаем его, даже на зиму домой брали». Прокопцов рассказал о коте на даче и любимых птицах

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какая у Вас любимая птица?
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
У меня в детстве был снегирь – прекрасная птица. Я их даже ловил. Потом выпускал.
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Вадим Щеглов:
Да Вы что?!
Владимир Прокопцов:
Да.
Вадим Щеглов:
А зачем Вы это делали?
Владимир Прокопцов:
В саду подкармливал, и они красивые такие птицы – снегири. Сейчас их почему-то нет. А потом я разводил голубей. Я страшно любил голубей. А сейчас у нас на даче прибивается кот рыжий. И мы ездим, подкармливаем его, даже на зиму домой брали. Вот такой милый кот. Но он такой чей-то, и мы о нём заботимся, регулярно туда возим.
Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:
– почему дважды отказал Никасу Сафронову в выставке
– почему любит собирать грибы
– о детстве и семье
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