Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Новости России. У находящейся в медучреждении с пневмонией Надежды Бабкиной положительная динамика. Об этом сообщает РИА Новости.
«Дай бог, всё будет хорошо», – сказал исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.
Ранее пресс-атташе театра Александр Велор пояснил, что Бабкина проходит лечение, но COVID-19 у певицы не выявлен. По словам Велора, Надежда Георгиевна в стабильном состоянии.
Ранее появилась информация, что Бабкина была введена в искусственную кому.
Это было нужно для более эффективной работы аппарата ИВЛ – здесь подробности.