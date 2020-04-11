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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

11 апреля 2020 09:24
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Новости России. У находящейся в медучреждении с пневмонией Надежды Бабкиной положительная динамика. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Дай бог, всё будет хорошо», – сказал исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин. 

Ранее пресс-атташе театра Александр Велор пояснил, что Бабкина проходит лечение, но COVID-19 у певицы не выявлен. По словам Велора, Надежда Георгиевна в стабильном состоянии. 

Ранее появилась информация, что Бабкина была введена в искусственную кому.

Это было нужно для более эффективной работы аппарата ИВЛ – здесь подробности

# Звезды # калейдоскоп # Надежда Бабкина

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