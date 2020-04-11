Прокопцов рассказал, какую картину написал бы на тему пандемии

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

«Наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов». Почему Прокопцов дважды отказал художнику в выставке

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Историческая живопись – она зародилась в эпоху Ренессанса, и многие художники описывали исторические события, которые потом повлияли на жизнь народов, стран, нашего общества. Поэтому вопрос, что называется, на злобу дня. Это и «Иван Грозный и его сын», «Последний день Помпеи» и «Тюльпановое безумие». Жан Жером, многие говорят, что описал первый фондовый кризис 1873 года, когда на фоне спекуляций обвалились рынки США и Европы. А вот сегодня, в эпоху пандемии и коронавируса, Вы, как художник, что бы изобразили?

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Я бы изобразил, наверное, что-то подобное Мунка, типа «Крика» – что-то вот такого, да?