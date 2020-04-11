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Крутой пёс. Собака помогает хозяйке во время удалённой работы

11 апреля 2020 11:28
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Очень многие люди обожают котиков, этих милых, маленьких, пушистых созданий. Однако не стоит забывать, что лучшими друзьями человека признаны собаки. Эти дружелюбные и весёлые животные никогда не бросят своего хозяина в беде. 

Тем, кто сегодня работает удалённо, приходится организовывать себе рабочее место, выгонять в другие комнаты супругов с детьми и иным образом отвоёвывать возможность нормально работать. 

И даже в этом деле собаки готовы помочь. Так сестра одного из пользователей Reddit наняла своего питомца в качестве стажёра. Пёс не только помогает, но ещё и участвует в онлайн-конференциях. 

Крутой пёс. Собака помогает хозяйке во время удалённой работы -1

Фото: reddit.com/user/alittlepupset 

Пользователи соцсетей похвалили хорошего мальчика и в шутку поинтересовались относительно зарплаты новоиспечённого сотрудника. 

Кстати, недавно мы собрали несколько фотографий, которые показывают превращение питомцев из крошечных пушистых комочков в гордых животных.

Посмотреть на невероятно умилительные снимки можно здесь

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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