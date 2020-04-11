Крутой пёс. Собака помогает хозяйке во время удалённой работы

Очень многие люди обожают котиков, этих милых, маленьких, пушистых созданий. Однако не стоит забывать, что лучшими друзьями человека признаны собаки. Эти дружелюбные и весёлые животные никогда не бросят своего хозяина в беде.

Тем, кто сегодня работает удалённо, приходится организовывать себе рабочее место, выгонять в другие комнаты супругов с детьми и иным образом отвоёвывать возможность нормально работать.

И даже в этом деле собаки готовы помочь. Так сестра одного из пользователей Reddit наняла своего питомца в качестве стажёра. Пёс не только помогает, но ещё и участвует в онлайн-конференциях.