Регина Збарская. Почему вокруг имени советской супермодели столько необъяснимых тайн?

Если вы хоть немного знакомы с историей советской моды, вы непременно слышали о Регине Збарской – самой яркой модели последних десятилетий СССР. Она прославилась сама и весь мир заставила разглядеть женщин в наших работницах и крестьянках. «Оказывается, у Советов тоже есть красавицы!» О Збарской как о сенсации писала западная пресса, называя русской Софи Лорен или самым красивым оружием Кремля. Об её истории в России сняли сериал «Красная королева». И ещё известно, что жизнь её, несмотря на всеобщее восхищение и широкую славу, была полна трагизма. Трагически она и закончилась.

Казалось бы, много сказано и написано об этой бесспорно красивой женщине, королеве подиумов. Возможно, кому-то этого достаточно. Но если задумываться всерьез о том, что за человек она была по жизни, невольно оказываешься в плену необъяснимых загадок и версий. Ореол таинственности вокруг какой-либо знаменитой персоны всегда привлекает к ней больше внимания. Похоже, что Регина Збарская до сих пор в нем.

Что мы знаем о её детстве? Родилась она в 1935 году в Ленинграде или в Вологде. Звали её с рождения не то Региной, не то Зоей. Родители были то ли цирковые артисты, трагически погибшие при исполнении трюка, то ли офицер и врач. Росла она в детдоме, а, может, и в обычной семье… Стоп! Получается, мы с вами толком ничего не знаем о той её жизни, пока она не стала звездой. Что это был за ребенок? Нетрудно представить себе маленькую очаровашку, которой все вокруг восторгаются: ах, какая хорошенькая! Но что за внешней красотой? Какой она росла - капризной, истеричной? Или, напротив, - спокойным уравновешенным ребенком? Кто её воспитывал и чему учил? Как формировался характер девочки?

Для чего нам стоило бы это знать? Да просто чтобы понять её взрослую жизнь и, как известно, несчастливую судьбу.

Конечно, многое зависит от обстоятельств, генетики. Но характер человека начинает складываться с первого его младенческого крика. Поверим Фрейду, который считал, что все психические проблемы человека происходят из его детства. Кому было надо делать секрет из юных лет Регины? Ей самой, чтобы что-то скрывать? Другу и коллеге Славе Зайцеву и руководителям Дома моды, чтобы, не дай бог, не подпортить имидж «королевы»? Но осталось же личное дело во ВГИКе, где училась, в отделе кадров по месту работы. В конце концов, в КГБ, который за ней присматривал и согласовывал её зарубежные вояжи. Уж после смерти Регины можно было отбросить загадки и остановиться на правде. Или она никому уже не интересна, эта чертова правда?

Авторы публикаций о Збарской её историю начинают описывать с момента приезда девушки в Москву в 1953 году и поступления в вуз. Тогда ей было 17. Что было до – закрытая тетрадь. Перечисляют в лонгридах любовные романы Регины, её суицидальные попытки. Но отчего такая ранимая у неё душа, почему человек оказался слабым – мы не находим ответа.

Тогда что нам остается думать о тех, кто не знает, как противостоять жизненным обстоятельствам и вместо борьбы за себя лезет в петлю, глотает таблетки, режет вены? Только то, что люди, которые в критических ситуациях не находят иного выхода, как наложить на себя руки, не здоровы. Может, утверждение звучит некорректно по отношению к Регине Збарской - красавице, прославившей нашу великую советскую Родину. Но как иначе оценивать её поступки? Тут даже можно загибать пальцы.

После того, как Регина сделала аборт, а муж - художник Лев Збарский ушел к другой, она долго принимала всякие антидепрессанты, что в итоге не уберегло её от койки в психбольнице. Позже была попытка суицида. Она вскрыла вены маникюрными ножницами из-за того, что её шантажом вербовали сотрудники КГБ, а она не хотела быть стукачом. Разве это повод расставаться с жизнью, скажите?! Эту причину называл один из любовников Регины – полковник разведки Виталий Шлыков. Он, кстати, опровергал её всякое сотрудничество с «конторой».

Не так много времени прошло, и Збарскую снова поместили в лечебницу. У Регины как-то закрутился роман с югославским журналистом, который, увы, оказался подонком. Тот не мужик, кто треплется о своих победах налево-направо. А этот еще и книжку на Западе выпустил «Сто ночей с Региной Збарской». Такого понаписал, что вышел большой скандал. Регину затаскали по кабинетам, от неё отвернулись подруги. Нервы снова не выдерживают: вторая попытка самоубийства, палата в психушке.

Красавица, умница, известная на весь мир. Но в Збарской было что-то не так, раз от этого сокровища отказывались мужики. Скорее, с женщиной, которая всегда «на грани», рядом было не просто. Характер? Болезнь? В студенчестве был поляк – разбежались. Збарский ушёл к другой. С чекистом Шлыковым прожили год. Его сменил знаменитый женатый физик. Ученому на смену пришел прыткий югославский журналист. Говорят, были и другие, как правило, талантливые и успешные. Находила новую любовь, но быстро и теряла.

В итоге – одиночество. Престижная работа, овации и слава – в прошлом. Впереди или жизнь в пустой квартире или в психбольнице. И Регина Збарская не находит для себя ничего другого, как уйти уже знакомым ей путем. В ноябре 1987 года «Красная королева» принимает смертельную дозу снотворного. Ей только исполнилось 52 года. На похороны никто из подруг по работе не пришел. Показательная, между прочим, история.

Человека не стало. Но по-прежнему не обошлось без версий. Где умерла – в больнице или дома, где похоронена... Эти сведения, конечно же, легко устанавливаются. Но это и сегодня вряд ли кому-нибудь надо.

Легенды должны жить вечно, а ореол должен сиять.

Ваш В.Д.