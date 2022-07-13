Подготовительные курсы, репетиторы и самообучение. Как сдать ЦТ на хорошие баллы? Ответы студентов

За плечами половина лета, а это значит, что скоро все учащиеся 11 класса зададутся самым главным вопросом: как качественно подготовиться к ЦТ и сдать его на 100 баллов? Именно поэтому мы спросили у студентов разных университетов и специальностей, как они прошли судьбоносные тесты и справились с ними на отлично.

Фото: Ксения Кравчук

Ксения Кравчук, студентка 1 курса Академии управления при Президенте Республики Беларусь (специальность: управление информационными ресурсами):

Я сдавала ЦТ по русскому языку, математике, английскому языку и обществоведению. По трем предметам занималась с репетиторами, обществоведение сдавала как запасной вариант, поэтому смысла в занятиях с преподавателем не видела. Еженедельно у меня было одно занятие по каждому из предметов длительностью в два часа, иногда, конечно, даже больше. Занятия были и по выходным, и по праздникам. Уж очень мне хотелось поступить на бюджет. Самое сложное в сдаче ЦТ, на мой взгляд, собрать все свои мысли и перестать кричать в голове: «Ну все, это конец, я никуда не поступлю!» Я считаю, что пять минут обязательно нужно потратить на поверхностный разбор заданий. Убедиться, что есть вопросы, которые решаемы, скажем так, с ходу. И с холодной головой, но полным погружением в тест, начать его решать. Будьте уверенными в себе! Безусловно, знать все на свете невозможно, но на ЦТ это все и не спрашивают. Представляйте день, когда вы переступаете порог заветного вуза с очень счастливым лицом, потому что уже скоро увидите себя в списке зачисленных на бюджет. Материализируйте, можно и на ЦТ этому минуточку уделить. Занимайтесь размеренно на протяжении всего года. Считаю, что этого времени вполне достаточно. Главное в этом деле – постоянство. В последние дни подготовки выучить что-то новое сложно, а вот качественно повторить пройденный материал просто необходимо. Поэтому не пренебрегайте этой возможностью.

Фото: Ян Прихач

Ян Прихач, студент 2 курса Белорусского государственного университета (специальность: экономическая информатика):

Сдавал я русский, математику и английский язык. Занимался с репетиторами: приходил раз в неделю, прорабатывал сложные задания и брал упражнения на дом, чтобы устранить пробелы в знаниях и закрепить изученную тему. Я считаю, чтобы написать хорошо ЦТ, нужно достичь полной концентрации на тесте и отвлечь себя от мыслей, что это решает судьбу. Для достижения своей цели готовиться необходимо минимум год, поскольку материал нужно не просто проработать, но и закрепить.

Фото: instagram.com/lizkasimerova

Елизавета Симерова, студентка 2 курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (специальность: информационные системы и технологии в бизнес менеджменте):

Сдавала я русский, математику и физику. С репетиторами не занималась, мне было достаточно подготовительных факультативов, которые проводились на базе моего лицея. Посещала я эти занятия два или три раза в неделю. Это мне очень помогло, так как мы могли прорешать больше заданий. В некоторых случаях способы решений задач по математике или физике отличались, поскольку мы занимались в группе, поэтому можно было найти более простой способ.

Фото: Анастасия Форис

Анастасия Форис, студентка 1 курса Российского университета дружбы народов (специальность: прикладная математика и информатика):

Сдавала русский язык, математику, физику и английский язык. У меня была репетиторка по математике и по английскому языку, к физике и русскому языку я решила готовиться самостоятельно, учитывая свой опыт на олимпиаде. Занятия были два раза в неделю по математике и один раз в неделю по английскому, на математике мы основательно прошлись по всей школьной программе, даже забежали вперед, а на английском мы ориентировались преимущественно на тесты, а потом с помощью дополнительных материалов отрабатывали ошибки. Но основная работа все равно происходила дома, преимущественно ночью, потому что домашнего задания хватало и в гимназии, а репетиторы накидывали сверху еще ощутимый объем. В решении ЦТ нет ничего сложного. Единственное, что ты пытаешься сделать, – это сконцентрироваться, чтобы не облажаться и оправдать ожидания близких. Там никогда не будет чего-то неожиданного, если год основательно готовиться. Там все будет знакомо.

Фото: Ян Беляев