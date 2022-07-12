Юлик изменил Даше? Комментарии всех сторон этого треугольника
В Сети всё больше появляется новостей, что Даша Каплан и Юлик решили развестись. Причиной расставания блогеров стала измена. Чтобы разобраться во всём и понять, правдивая ли это информация, мы просмотрели Telegram-каналы знаменитостей. Поэтому давайте вместе разберемся.
Фото: instagram.com/juliusspeak
Первый пост, который написала Даша, был опубликован 8 июля, где рассказала, что супруг изменил на мероприятии с её подругой Машей. Многие подписчики гадали, правда ли это.
Фото: instagram.com/mirna_kaplan
Позже появилось обращение от Юлика, который рассказал, что он действительно поцеловал Машу Мармарис и думает построить с ней отношения.
Позже блогер поделился, что он будет поддерживать бывшую возлюбленную, пока она не восстановится.
«Я принял решение, я сказал Даше все как есть. Неважно, если кто-то пишет гадости, все близкие люди меня поддержали. Даша сейчас не следит за соцсетями, так как ей тяжело, и в основном она либо спит от перенапряжения, либо мы общаемся. Надо ещё много чего обдумать и сделать», – рассказал мужчина.
Фото: instagram.com/mirna_kaplan
Однако это не сильно помогает. Дарья Каплан вновь поделилась своими переживаниями.
«Сегодня я услышала заветные слова «Я тебя больше не люблю» <...> Маш, ты даже не пыталась извиниться. Всё, что ты сделала, – это целовалась с моим мужем, спасибо. В этот же день она предлагает набить мне парные тату, подарила цветы и сделала фотку, которую поставила мне на экран», – поделилась девушка.
Фото: instagram.com/mar.maries
Сама же Маша ничего не комментирует, тем самым ещё больше подогревает злобу пользователей соцсетей.
Однако это не единственная пара, которая решила разорвать отношения. Ранее мы рассказывали, почему развелись Моргенштерн и Дилара – подробности здесь.