Юлик изменил Даше? Комментарии всех сторон этого треугольника

В Сети всё больше появляется новостей, что Даша Каплан и Юлик решили развестись. Причиной расставания блогеров стала измена. Чтобы разобраться во всём и понять, правдивая ли это информация, мы просмотрели Telegram-каналы знаменитостей. Поэтому давайте вместе разберемся.

Первый пост, который написала Даша, был опубликован 8 июля, где рассказала, что супруг изменил на мероприятии с её подругой Машей. Многие подписчики гадали, правда ли это.

Позже появилось обращение от Юлика, который рассказал, что он действительно поцеловал Машу Мармарис и думает построить с ней отношения.

Позже блогер поделился, что он будет поддерживать бывшую возлюбленную, пока она не восстановится.

«Я принял решение, я сказал Даше все как есть. Неважно, если кто-то пишет гадости, все близкие люди меня поддержали. Даша сейчас не следит за соцсетями, так как ей тяжело, и в основном она либо спит от перенапряжения, либо мы общаемся. Надо ещё много чего обдумать и сделать», – рассказал мужчина.