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Юлик изменил Даше? Комментарии всех сторон этого треугольника

12 июля 2022 10:16
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В Сети всё больше появляется новостей, что Даша Каплан и Юлик решили развестись. Причиной расставания блогеров стала измена. Чтобы разобраться во всём и понять, правдивая ли это информация, мы просмотрели Telegram-каналы знаменитостей. Поэтому давайте вместе разберемся.  

Юлик изменил Даше? Комментарии всех сторон этого треугольника -1

Фото: instagram.com/juliusspeak  

Первый пост, который написала Даша, был опубликован 8 июля, где рассказала, что супруг изменил на мероприятии с её подругой Машей. Многие подписчики гадали, правда ли это.  

Юлик изменил Даше? Комментарии всех сторон этого треугольника -4

Фото: instagram.com/mirna_kaplan  

Позже появилось обращение от Юлика, который рассказал, что он действительно поцеловал Машу Мармарис и думает построить с ней отношения.  

Позже блогер поделился, что он будет поддерживать бывшую возлюбленную, пока она не восстановится.  

«Я принял решение, я сказал Даше все как есть. Неважно, если кто-то пишет гадости, все близкие люди меня поддержали. Даша сейчас не следит за соцсетями, так как ей тяжело, и в основном она либо спит от перенапряжения, либо мы общаемся. Надо ещё много чего обдумать и сделать», – рассказал мужчина.  

Юлик изменил Даше? Комментарии всех сторон этого треугольника -7

Фото: instagram.com/mirna_kaplan  

Однако это не сильно помогает. Дарья Каплан вновь поделилась своими переживаниями.  

«Сегодня я услышала заветные слова «Я тебя больше не люблю» <...> Маш, ты даже не пыталась извиниться. Всё, что ты сделала, – это целовалась с моим мужем, спасибо. В этот же день она предлагает набить мне парные тату, подарила цветы и сделала фотку, которую поставила мне на экран», – поделилась девушка.  

Юлик изменил Даше? Комментарии всех сторон этого треугольника -10

Фото: instagram.com/mar.maries  

Сама же Маша ничего не комментирует, тем самым ещё больше подогревает злобу пользователей соцсетей.  

Однако это не единственная пара, которая решила разорвать отношения. Ранее мы рассказывали, почему развелись Моргенштерн и Дилара – подробности здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Дарья Каплан # Юлий Онешко # Мария Петунина # Фотофакт

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