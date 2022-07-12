Как нужно есть бананы, чтобы не допустить перегрева организма в жару? Необычные советы от японского импортёра

Бананы способны предотвратить тепловой удар. Тропические фрукты являются отличным антиоксидантом при потоотделении, а содержащиеся в них фруктоолигосахариды могут быть эффективными при тошноте.
Бананы способны предотвратить тепловой удар. Тропические фрукты являются отличным антиоксидантом при потоотделении, а содержащиеся в них фруктоолигосахариды могут быть эффективными при тошноте.
Фото: klike.net
Такое заявление сделал крупнейший азиатский импортер бананов, сообщает SoraNews24. Фрукты отлично восполняют запасы калия, витаминов и антиоксидантов при потоотделении. Кроме того, бананы содержат магний, витамин В6 и никотиновую кислоту. Эти компоненты помогают повысить уровень мелатонина и серотонина, что также необходимо в жаркую погоду.
Фото: kashelsovet
В компании объяснили, что хранить бананы желательно в проветриваемом помещении при температуре от 15 до 20 градусов. Но как только на фруктах начинают появляться темные пятна, их сразу нужно переместить в холодильник. Если придерживаться такого совета, то бананы не станут сладкими, а сохранят свой вкус.
Фото: mydeliciousmeals.com
Рекомендуется употреблять бананы летом в холодном виде. А именно дождаться появления на них темных пятен, разрезать фрукты на кусочки и заморозить на плоской поверхности, чтобы ломтики не соприкасались друг с другом. Подождать, пока они замерзнут, и можно перекладывать в пакет или контейнер. Перед употреблением достать из морозилки, дать им оттаять 15 минут – и охлаждающий десерт готов. В компании уверяют, что такой перекус поможет организму остыть.
Фото: pitaniedetskoe.ru
Но это еще не все. Вы можете приготовить настоящее банановое мороженое. Для этого нужно размять банан и выложить в формочки для льда. В полученную массу добавить изюм или любые другие сухофрукты. Так у вас получится еще один простой охлаждающий десерт.
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