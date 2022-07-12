12 июля – День разноцветных глаз. Рассказываем о самых интересных событиях в истории

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

12 июля свой профессиональный праздник – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации – отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, стюарды и стюардессы. Эта профессия имеет почти вековую историю. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины – чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Но уже в 1930 году возникла идея привлекать к работе девушек – это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Еще одним доводом в пользу представительниц прекрасного пола было то, что они меньше весили. Это имело большое значение для самолетов того времени. В наши дни вес бортпроводника не столь важен. Зато они должны владеть иностранными языками, уметь оказывать первую медицинскую помощь, обладать высоким профессионализмом и хладнокровием, уметь предотвращать внештатные ситуации. День святой Вероники

12 июля – День святой Вероники, покровительницы фотографии. Именно Вероника подала воды Христу, поднимавшемуся на Голгофу, и обтерла его лицо своим платком. Образ Сына Божьего отпечатался на платке, что с удивлением заметила Вероника, вернувшись домой. Впоследствии платок получил название Нерукотворного образа и хранился долгое время в Риме. Поэтому день ее памяти фотолюбители отмечают как День фотографа. Кстати, отмечать День фотографа 12 июля было решено еще и потому, что в этот день в 1854 году родился Джордж Истмен – основатель компании Kodak, сделавший фотографию доступной всем. Фотография стала неотъемлемой частью жизни каждого человека. Сейчас мы можем сделать сотню фото, несущих смысл и совершенно бесполезных. Но есть люди, для которых фотография – это призвание и искусство. День фотографа посвящен людям, способным зафиксировать и передать красоту окружающей действительности с помощью нескольких кадров. 12 июля 1943 года состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой

12 июля 1943 года в ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Это сражение, известное как битва под Прохоровкой, стало частью грандиозной стратегической операции, вошедшей в историю как Курская битва. В ходе этой битвы гитлеровское командование рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, вклинившиеся в их оборонительную линию в районе Курска, Орла и Белгорода. За один день немцы потеряли около 10 тысяч человек и 400 танков и были вынуждены перейти к обороне. Это сражение во многом определило победу советских войск в ходе Курской битвы. В 1995 году в память о погибших в том сражении в Прохоровке был открыт храм святых апостолов Петра и Павла. День празднования этих святых тоже приходится на 12 июля. На мраморных плитах его стен высечены имена 7 тысяч погибших здесь воинов.