101-летняя женщина назвала пять простых секретов долголетия

Женщина родилась в 1914 году, в юности работала на ферме, а потом вместе с мужем управляла парикмахерской. У нее четверо детей, семь внуков, 14 правнуков и 10 праправнуков. Свою очередную знаковую дату Тельма отпраздновала в кругу семьи и друзей. Общаться с прессой она не захотела, но внучка рассказала главные секреты ее долголетия, сообщает Lenta.ru.

Принципы жизни 101-летней бабушки очень просты. По словам внучки, она всегда говорила: не пей спиртного, не кури, спи по семь часов, не беспокойся по пустякам и ни о чем не волнуйся.

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