Победитель конкурса «СуперДоктор-2019»: «Нужно отдавать всё, абсолютно всё: время, ласку, заботу»

Буквально на днях прошла церемония награждения новых героев. Целый год белорусы писали самые теплые и искренние слова лучшим докторам Беларуси. Теперь проект «СуперДоктор» завершен. Гости программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – врач-педиатр, победитель конкурса «СуперДоктор-2019» – Ольга Кардаш и PR-менеджер конкурса «СуперДоктор-2019» – Анна Новик. Поощрительными призами наградили всех специалистов, которые набрали всего по 10 и более положительных отзывов за год. У Ольги 443 отзыва за два месяца. Вы ожидали такой результат? Ольга Кардаш, врач-педиатр, победитель конкурса «Супер-доктор-2019»:

Я хочу сказать, что это не только моя победа, это победа моих пациентов, потому что мне кажется, что они радуются больше всех, они просто как дети. Они говорят: «Оля, ты классная». Это победа моей семьи, потому что моя семья позволяет мне быть доктором 24/7 – это очень важно, потому что если бы такого не было, я не состоялась бы в профессии. Нужно отдавать все, абсолютно все: время, ласку, заботу. К сожалению, на семью мало, что остается, но чуть-чуть остается. И, конечно же, это победа моих коллег, потому что в одиночку ты ни с чем не справишься. Они помогают очень сильно.

Вы много лет в профессии? Ольга Кардаш:

Да, 17 лет. Одна пациентка написала 19 отзывов врачам. Как принять участие в конкурсе «СуперДоктор» Почему Вы выбрали именно педиатрию? Ольга Кардаш:

Вы знаете, так получилось, я не планировала быть педиатром. В моей семье, вообще, нет врачей, я – первый доктор в поколении. Все мои родственники заканчивали нархоз. Мне пророчили такое же будущее и мои родители были против, особенно мама. Она вообще не понимала, куда я иду, зачем мне это надо, чего я от этого хочу. Когда моя мама поняла, что она не сможет никак меня переубедить, она сказала: «Умоляю, пожалуйста, только на педиатрию».