Победитель конкурса «СуперДоктор-2019»: «Нужно отдавать всё, абсолютно всё: время, ласку, заботу»
Буквально на днях прошла церемония награждения новых героев. Целый год белорусы писали самые теплые и искренние слова лучшим докторам Беларуси. Теперь проект «СуперДоктор» завершен.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач-педиатр, победитель конкурса «СуперДоктор-2019» – Ольга Кардаш и PR-менеджер конкурса «СуперДоктор-2019» – Анна Новик.
Поощрительными призами наградили всех специалистов, которые набрали всего по 10 и более положительных отзывов за год. У Ольги 443 отзыва за два месяца. Вы ожидали такой результат?
Ольга Кардаш, врач-педиатр, победитель конкурса «Супер-доктор-2019»:
Я хочу сказать, что это не только моя победа, это победа моих пациентов, потому что мне кажется, что они радуются больше всех, они просто как дети. Они говорят: «Оля, ты классная». Это победа моей семьи, потому что моя семья позволяет мне быть доктором 24/7 – это очень важно, потому что если бы такого не было, я не состоялась бы в профессии. Нужно отдавать все, абсолютно все: время, ласку, заботу. К сожалению, на семью мало, что остается, но чуть-чуть остается. И, конечно же, это победа моих коллег, потому что в одиночку ты ни с чем не справишься. Они помогают очень сильно.
Вы много лет в профессии?
Ольга Кардаш:
Да, 17 лет.
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Почему Вы выбрали именно педиатрию?
Ольга Кардаш:
Вы знаете, так получилось, я не планировала быть педиатром. В моей семье, вообще, нет врачей, я – первый доктор в поколении. Все мои родственники заканчивали нархоз. Мне пророчили такое же будущее и мои родители были против, особенно мама. Она вообще не понимала, куда я иду, зачем мне это надо, чего я от этого хочу. Когда моя мама поняла, что она не сможет никак меня переубедить, она сказала: «Умоляю, пожалуйста, только на педиатрию».
Направление Вы, конечно же, выбрали очень непростое и ответственность большая, потому что это наши детишки. Здесь у Вас еще одна сложность возникает: когда общаешься с мамами, которые находятся в стрессе, когда их дети болеют и плюс сейчас Интернет, где все знают и читают.
Ольга Кардаш:
Мои мамы получают от меня достаточно много информации, у них нет нужды смотреть интернет-ресурсы. Если они их и просматривают, то делают это исключительно по своим интересам, для себя.
Второе – мне очень повезло, потому что мои родители, на самом деле, очень такие собранные, классные, они всегда дают обратную информацию. Так легче врачу ориентироваться в ситуации, они никогда не стесняются об этом говорить, мы это обсуждаем и приходим к какому-то единому мнению. Они могут мне позвонить в любое время, написать и что-то уточнить. Но это команда, мы все время что-то обсуждаем и пытаемся что-то скорректировать параллельно. Это очень облегчает.