Прошло около 12 лет. Как сейчас выглядят актёры сериала «Глухарь»
Примерно 12 лет назад на экраны вышел телесериал «Глухарь», который полюбился зрителям и прославил актёров, которые сыграли главных персонажей. Люди с интересом следили за историями Глухарёва и его коллег, которые казались «живыми», а не идеальными сотрудниками ОВД.
Когда основная история закончилась, появились ответвления, рассказывающие о судьбах некоторых героев сериала. А как сложились судьбы актёров, которые исполнили роли ключевых персонажей?
Сергей Глухарёв – Максим Аверин
Аверин продолжил активно сниматься в телесериалах, а также выступать на театральной сцене. Сейчас самым заметным сериалом с участием актёра является «Склифосовский». Роль Брагина принесла Аверину даже большую популярность, чем роль Глухарёва.
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/maximaverin
Денис Антошин – Денис Рожков
Дебютировал Рожков в фильме «Поцелуй не для прессы», но узнавать актёра стали благодаря персонажу Антошина в «Глухаре». Актёр появлялся ещё в нескольких кинокартинах, однако там его роли второстепенны.
Фото: Кино-театр.ру и vk.com/denisrojkovofficial
Анастасия Клименко – Мария Болтнева
До получения одной из главных ролей в «Глухаре» Болтнева появлялась в эпизодах в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой». Болтнева воспитывает троих детей, но уже несколько раз отказалась выходить замуж за их отца.
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/boltushka_mary
Николай Тарасов – Владимир Фекленко
Кроме участия в «Глухаре» и связанных с ним сериалах, Фекленко снимался в нескольких других проектах. Заметна его роль Олега в сериале «Универ. Новая общага», а также актёр сыграл Максима Жарова в «Мухтаре».
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/voffkafeklenko
Алексей Черенков – Борис Покровский
Покровский поначалу совмещал выступление на театральной сцене и съёмки в кино, затем большее предпочтение отдавал киноиндустрии. В последнее время на экранах не появляется.
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/mokus27
Станислав Карпов – Владислав Котлярский
Первые заметные роли Котлярского были в сериалах «Штрафбат» и «Солдаты», а уж потом к актёру вместе со съёмками в «Глухаре» пришла и популярность. Котлярский как-то раз сказал, что Карпов – это его лучшая роль. Продолжает сниматься и выступать в театре, в 2016 году женился, и вскоре у актёра появилась дочь Элина.
Фото: Кино-театр.ру и vk.com/v.kotlyarsky_72
Ирина Зимина – Виктория Тарасова
До «Глухаря» Тарасова появлялась в основном в эпизодических ролях. После выхода сериала на экраны Тарасову стали приглашать и в другие проекты, хотя роль Зиминой по-прежнему является самой узнаваемой в карьере актрисы.
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/vika_tar
Кстати, Котлярский и Тарасова также снимались в ответвлении «Глухаря».
Как изменились актёры «Карпова» – смотрите здесь.