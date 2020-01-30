Прошло около 12 лет. Как сейчас выглядят актёры сериала «Глухарь»

Примерно 12 лет назад на экраны вышел телесериал «Глухарь», который полюбился зрителям и прославил актёров, которые сыграли главных персонажей. Люди с интересом следили за историями Глухарёва и его коллег, которые казались «живыми», а не идеальными сотрудниками ОВД.

Когда основная история закончилась, появились ответвления, рассказывающие о судьбах некоторых героев сериала. А как сложились судьбы актёров, которые исполнили роли ключевых персонажей?

Сергей Глухарёв – Максим Аверин

Аверин продолжил активно сниматься в телесериалах, а также выступать на театральной сцене. Сейчас самым заметным сериалом с участием актёра является «Склифосовский». Роль Брагина принесла Аверину даже большую популярность, чем роль Глухарёва.