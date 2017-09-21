Победитель «Евровидения-2017» приостановил музыкальную карьеру и ждет трансплантации сердца

Новости Португалии. Победитель песенного конкурса «Евровидение-2017» Сальвадор Собрал из Португалии госпитализирован из-за проблем с сердцем. Певец ожидает трансплантации. Об этом 20 сентября сообщили СМИ Португалии. Исполнитель сейчас находится в больнице и нуждается в срочной пересадке сердца.

Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Известно, что победитель «Евровидения» приостановил творческую карьеру. 8 сентября Сальвадор дал прощальный концерт, потому что из-за проблем со здоровьем музыканту становится тяжело выступать. Если однажды тебя спросят обо мне: о чем поет 27-летний Сальвадор Собрал из Португалии Через несколько дней после концерта Сальвадор Собрал выложил на своей странице в Instagram фото с сестрой и добавил трогательную подпись. Сальвадор Собрал, певец:

Привет, привет. Я не знаю, почему ты говоришь «прощай», я говорю «здравствуй»!

Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

По информации EUROVISIONSPAIN, многие издания сильно драматизируют состояние певца. На сайте сообщается, что артист действительно выступил с прощальным концертом перед публикой и отправился в больницу, чтобы бороться с болезнью сердца, которая обострилась в прошлом году. Сальвадор Собрал регулярно посещает клинику для того, чтобы контролировать свое здоровье.

Фото: instagram.com/salvadorsobral.music