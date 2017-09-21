Победитель «Евровидения-2017» приостановил музыкальную карьеру и ждет трансплантации сердца
Новости Португалии. Победитель песенного конкурса «Евровидение-2017» Сальвадор Собрал из Португалии госпитализирован из-за проблем с сердцем. Певец ожидает трансплантации.
Об этом 20 сентября сообщили СМИ Португалии. Исполнитель сейчас находится в больнице и нуждается в срочной пересадке сердца.
Фото: instagram.com/salvadorsobral.music
Известно, что победитель «Евровидения» приостановил творческую карьеру. 8 сентября Сальвадор дал прощальный концерт, потому что из-за проблем со здоровьем музыканту становится тяжело выступать.
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Через несколько дней после концерта Сальвадор Собрал выложил на своей странице в Instagram фото с сестрой и добавил трогательную подпись.
Сальвадор Собрал, певец:
Привет, привет. Я не знаю, почему ты говоришь «прощай», я говорю «здравствуй»!
Фото: instagram.com/salvadorsobral.music
По информации EUROVISIONSPAIN, многие издания сильно драматизируют состояние певца.
На сайте сообщается, что артист действительно выступил с прощальным концертом перед публикой и отправился в больницу, чтобы бороться с болезнью сердца, которая обострилась в прошлом году. Сальвадор Собрал регулярно посещает клинику для того, чтобы контролировать свое здоровье.
Фото: instagram.com/salvadorsobral.music
Десятого сентября артист отправился в больницу для очередного обследования. Там Собрал провел три дня – до среды 13 сентября, но в выходные его самочувствие ухудшилось, из-за чего исполнитель вернулся в клинику, где его подключили к специальному медицинскому аппарату. После этого некоторые СМИ написали тревожные новости о здоровье артиста.
По информации издания, сейчас Сальвадор Собрал находится в больнице под наблюдением, чтобы минимизировать возможность обострения болезни.