Если однажды тебя спросят обо мне: о чем поет 27-летний Сальвадор Собрал из Португалии

Финал «Евровидения-2017» пройдет поздно ночью в субботу, 13 мая. Те, кто не смогут посмотреть прямую трансляцию, узнают результаты уже утром 14 мая. В этом году в финале участвуют 26 стран. И, хотя результаты никогда не могут быть наверняка известны заранее, в числе основных претендентов называют троих: итальянец Франческо Габбани (коэффициент букмекеров – 5/6), португалец Сальвадор Собрал (15/8) и болгарин Кристиан Костов (16/1).

Источник фото: https://www.instagram.com/salvadorsobral.music/

Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих») Национальный португальский отбор «Festival da Canção 2017» прошел в марте и состоял из двух полуфиналов и финального шоу. После перерыва в 2016 году Португалия по-новому подошла к песням для «Евровидения», предоставив равные шансы португальскому и английскому. Тем не менее, автор песни – сестра Сальвадора Луиза – все-таки выбрала родной язык.

Источник фото: https://www.instagram.com/salvadorsobral.music/

Луиза Собрал:

Я писала ее, думая о голосе брата. Он – экстраординарный певец. Если песня представляет нашу страну, то мне кажется, есть смысл петь ее на родном языке, ведь он очень красивый. Я не писала песню под участие в конкурсе. Я заметила по блогам, что ставится одна цель – победить. И даже если песня плохая, но победила, люди все равно будут рады. Я так не могу. Я хотела написать песню, которая представляла бы меня, которая была бы достойна войти в мой альбом, песню, которой я могла бы гордиться. И я добилась этого.

Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=0td62XxnjBk

Текст, язык которого непонятен большинству зрителей, на самом деле совсем не нуждается в переводе. Пронзительность, трогательность и беззащитность Собрала делают ее гораздо более понятной и близкой слушателю, чем смог бы самый литературный перевод. В песне говорится об отношениях, которые закончились только для одного. Во время исполнения Сальвадор неподвижно стоит на маленькой сцене посреди зала. «Живут» только лицо и руки, постоянно двигающиеся в такт музыке. Некоторый минимализм визуальных эффектов и небрежный костюм подчеркивают одиночество и тоску парня, который любит настолько сильно, что как будто бы за двоих. Дорогая, услышь мои молитвы.

Прошу, чтоб ты вернулась и снова полюбила меня.

Я знаю, что невозможно любить в одиночку.

Быть может, постепенно ты сможешь научиться снова.

Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=0td62XxnjBk

Операция на сердце Сальвадор выступает на небольшом подиуме посреди танцпола не ради какого-то особенного эффекта. Эта сцена – вынужденная мера, как и просьба во время выступления не светить софитами в глаза. Все эти меры из-за того, что Собрал серьезно болен. Чтобы выжить, ему нужно до конца года найти донора сердца. Сальвадор был против того, чтобы этот факт стал достоянием общественности. Но сразу после отбора в Португалии ему провели операцию по удалению двух грыж, и певец смог появиться в Киеве только 7 мая. До этого все организационные вопросы решала Луиза, что, естественно, не могло пройти мимо внимания СМИ.

Источник фото: https://www.instagram.com/salvadorsobral.music/

Биография Сальвадора и Луизы Собрал Певец родился в Лиссабоне 28 декабря 1989 года. Полное имя – Сальвадор Вилар Брамкамп Собрал. На родине ему принесло известность участие и седьмое место в шоу «Ídolos» (португальская версия «Pop Idol», третий сезон) в 2010 году. На первом прослушивании он был одет с той же небрежностью, которую показал на сцене «Евровидения» – в потертые джинсы и майку. Зато спел песни Стиви Уандера и Рэя Чарльза и совершенно не собирался становится чьим-либо идолом. Сальвадор Собрал:

Это было серьезнее, чем я ожидал. Но правда в том, что это не музыкальное, а телевизионное шоу. Они формируют людей. Мне было 19 лет, и я не знал, чего хочу. В шоу для тебя создают персонажа, и ты понемногу должен пытаться втиснуться в его характер. Я совершенно не хотел быть идолом. Я сам не знал, что я из собой представляю, как бы я мог стать идолом для других?

Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=0td62XxnjBk

После шоу Собрал пробовал взяться за изучение психологии в Лиссабоском институте психологии, но довольно скоро понял, что это не про него. В 2011 по программе отправился на Мальорку, но и там вместо обучения пел в барах песни тех же Уандера и Чарльза. Затем изучал джаз в престижной школе Taller de Músics в Барселоне. Итогом этого двухлетнего путешествия за музыкой стал живой альбом «Live at Cosmic Blend Studios», который португалец в 2012 выпустил вместе со своей командой. Еще один барселонский проект – совместный альбом с поп-инди группой «Noko Woi» – открыл ему дорогу на сцену Sónar Festival-2014.

Источник фото: https://www.instagram.com/salvadorsobral.music/

После возвращения на родину Сальвадор выступал с другими джазовыми музыкантами и начал работу над сольным альбомом «Excuse Me» (увидел свет 18 марта 2016 года под лейблом Valentim de Carvalho). Альбом получился удачным, об этом говорят хотя бы приглашения на самые известные городские фестивали Португалии – EDP Cool Jazz и Vodafone Mexefest. Сестра Сальвадора, Луиза, у себя дома известна не меньше, а то и больше, чем брат. Она – одна из самых известных португальских авторов и исполнителей «нового поколения».

Источник фото: https://www.instagram.com/luisasobral/

В 2009 году Луиза закончила музыкальный колледж Беркли, а в 2011 году выпустила дебютный альбом «The Cherry on my Cake». Чтобы оплатить счета, девушке приходилось выступать в ресторанах и барах. Такой заработок принес опыт и более тесную связь со слушателем. Теперь старшая Собрал признается, что любит свою жизнь и не хотела бы ее менять. Ведь для нее сцена – это дом, в который можно приглашать гостей.

Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=0td62XxnjBk