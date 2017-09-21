Кинопремьеры 21 сентября: британские шпионы и ниндзя из ЛЕГО

На прошлой неделе прокатом правил арт-хаус, но на этой блокбастеры возьмут свое. На экраны выходит продолжение неожиданного хита 2015 года «Kingsman» − на этот раз у секретной службы Великобритании расширился не только бюджет, но и география. Детей (да и взрослых) порадует новый мультфильм из конструктора ЛЕГО, а любителей хорроров ждет занимательное «Хранилище». «Kingsman: Золотое кольцо» реж. Мэттью Вон

Фото: imdb.com

Миллиардерша Поппи построила огромный бизнес по торговле наркотиками, но стать единоличной хозяйкой всего криминального мира ей мешают мировые спецслужбы. Она взламывает базу данных организации Kingsman и взрывает их убежище вместе с сотрудниками. В живых остаются лишь Эггси и Мерлин, которые отправляются в США, где встречаются с еще одной секретной организацией Statesman. Британцы объединяются с американцами и объявляют Поппи войну. Когда Мэттью Вон отказался снимать «Люди Икс: Дни минувшего будущего», а вместо этого взялся за экранизацию малоизвестного британского комикса, многие посчитали режиссера сумасшедшим. Но вышедший в 2015 году фильм о чопорных и элегантных секретных агентах понравился публике и стал мировым хитом, так что его продолжение не заставило себя долго ждать. Действие новой части «Kingsman» вышло за пределы Англии и пополнило актерский состав громкими именами – Поппи сыграла Джулианна Мур, а агентов американской спецслужбы Джефф Бриджес, Ченнинг Татутм, Холли Берри и Педро Паскаль. В забавном камео появляется Элтон Джон. А вообще, будь вторая часть хоть в два раза хуже первой – она бы все равно стоила просмотра. Но, судя по первым отзывам, продолжение ничуть не уступает оригиналу. «ЛЕГО: Ниндзяго фильм» реж. Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан

Фото: imdb.com

Ниндзяго-сити терроризирует злобный диктатор Гармадон. Жители города призывают на помощь юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и тайных воинов и великих мастеров ЛЕГО. Вместе они должны одолеть Гармадона, который оказывается отцом Ллойда. Нас ждет величайшее сражение в истории! Кровь будет литься рекой, а кубики будут лететь во все стороны. Производящая конструкторы компания смогла сделать невозможное – создать настоящую киновселенную из ЛЕГО, использовав при этом чужих персонажей! «ЛЕГО фильм» стал настоящим хитом, расширившим представление о возможностях современной анимации. «ЛЕГО фильм. Бэтмен», вышедший в начале года, отличился тем, что привел в кинотеатры гораздо больше взрослых, чем детей. Новый мультфильм про игрушечных ниндзя тоже рассчитан преимущественно на взрослую аудиторию, которая поймет десятки отсылок к поп-культуре и специфический юмор создателей. «Заложники» реж. Резо Гегинеишвили

Фото: kinopoisk.ru

Советская Грузия начала 80-ых годов. Молодежь пытается самореализоваться в условиях закрытой системы. Джинсы, импортные сигареты, иностранная музыка, хорошее положение в обществе и гарантированное будущее – у них есть все, но не свобода… Фильм основан на реальных событиях 1983 года, когда семеро молодых людей пытались угнать самолет и сбежать из СССР. Премьера этого фильма Резо Гегинеишвили состоялась в начале года на Берлинском фестивале, где его тут же полюбила западная пресса (правда, не за художественную составляющую, а за тему побега из СССР). Но если отбросить все политические аспекты, то «Заложники» очень лиричный и откровенный фильм о личной свободе каждого человека в любой стране мира. Рассказана эта история простым и понятным языком, а операторская работа и музыкальное сопровождение в картине выше всяких похвал. «Хранилище» реж. Дэн Буш

Фото: imdb.com