5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. Чем ещё известна эта дата?

День печати

5 мая отмечается День печати. Дата выбрана в честь первого выхода в тираж газеты «Правда» в 1912 году. Хотя белорусская печать имеет гораздо более глубокие корни и немало знаменательных дат. Так, 6 августа 1517 года Франциск Скорина издал в Праге свою первую книгу. В начале XX века появились первые регулярные белорусские газеты – «Наша доля» и «Наша ніва». Интересный факт: в этот день, 5 мая, в 1581 году на Волыни, в Острожской типографии Ивана Федорова, вышел календарь Андрея Рымши «Хронология» на старобелорусском языке. К каждому месяцу были напечатаны стихи – первое отдельное поэтическое издание. Это был к тому же первый печатный календарь славян. В настоящее время в Беларуси издается более тысячи периодических изданий. Международный день борьбы за права инвалидов

5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов. Главная цель этого дня – привлечение внимания к проблемам, с которыми повсеместно сталкиваются люди с ограниченными возможностями, защита их прав, исключение случаев дискриминации. Бесспорно, что в современном мире люди с физическими и психическими ограничениями должны иметь равные права со всеми членами общества.

Международный день акушерки – профессиональный праздник акушеров, фельдшер-акушеров родильных отделений клиник и больниц, родильных домов, перинатальных центров – отмечается 5 мая. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. Безусловно, акушер – одна из самых трогательных и ответственных профессий в мире. Всемирный день общения