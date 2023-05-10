10 мая – Всемирный день движения для здоровья. Чем ещё известна эта дата?

10 мая проводится Всемирный день движения для здоровья. В том, что физическая активность влияет на здоровье, нет никаких сомнений. Мы все слышали такую фразу: «Движение – это жизнь, а жизнь – это движение!» И это правда. Известный факт, что недостаток движений отрицательно влияет на протекание сложных биохимических и физиологических процессов в нашем организме. Из этого следует вывод: человеку просто необходимо двигаться при любой возможности. Только занятия физическими упражнениями и спортом в состоянии обеспечить нормальное питание сердечной мышцы и предохранить от многих заболеваний.
10 мая во всем мире отмечается День доверия своей интуиции. Шестым чувством, а не логикой и разумом, часто руководствуются успешные люди, полностью доверяя этому инструменту познания мира. Платон считал интуицию интеллектуальным знанием, приходящим как озарение. Подсознание всегда дает правильный ответ, поэтому надо научиться к нему прислушиваться. Широко известно о необычайно развитой интуиции Уинстона Черчилля. Внутренний голос не единожды спасал его от смерти, сообщая премьер-министру Великобритании о возможности покушения, когда пытались взорвать его автомобиль, или попадании немецкой бомбы в здание на Даунинг-стрит, 10. Всего лишь у 3 % людей на Земле хорошо развита интуиция, время от времени к ней прислушивается около 20 % населения. День доверия интуиции призывает чаще использовать в обычной жизни внутренний голос и доводы подсознания.
А еще сегодня отмечается Всемирный день кактуса. Праздник берет свое начало в Америке, но нашел отклик в сердцах многих кактусоводов по всей планете. В мире существует более 3 000 видов этих колючих растений размером от нескольких сантиметров до 20 метров в высоту. Кактусы могут переносить жару до +60 °C. А в колючках содержится много витаминов и других полезных веществ, поэтому их применяют в медицине и косметологии. Сегодня кактусы не только важная часть природы, но и привычный элемент домашнего декора.
Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!