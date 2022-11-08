Прямой эфир

Кровавое лунное затмение ожидается 8 ноября. Но в Беларуси видно не будет

08 ноября 2022 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жители планеты ожидают лунное затмение, которое уже назвали «кровавым». Во время уникального астрономического явления Земля, Солнце и Луна выровняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кровавое лунное затмение ожидается 8 ноября. Но в Беларуси видно не будет-1

Преломленные лучи Солнца окрасят спутник Земли в ярко-красный цвет. Наблюдать за редким явлением смогут жители востока России, акватории Тихого океана, запада Северной Америки и севера Гренландии. Следующая подобная возможность представится не раньше 2025 года.  

Кровавое лунное затмение ожидается 8 ноября. Но в Беларуси видно не будет-4

Эксперты рекомендуют во время такого полнолуния прощать обидчиков и самим просить прощения, завершать старые проекты и отдавать долги. Также избавляться от старых вещей, вредных привычек и забирающих энергию установок.  

# Космос # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женщина родила во время полёта и назвала ребёнка в честь необычного появления на свет
03 ноября 2022 15:21

Женщина родила во время полёта и назвала ребёнка в честь необычного появления на свет

Дочь решила помочь отцу почистить ноутбук от мусора и вымыла его с мылом
03 ноября 2022 14:03

Дочь решила помочь отцу почистить ноутбук от мусора и вымыла его с мылом

Обе белые и пушистые. Мужчина забрал со стрижки не ту собаку, но понял это только дома
02 ноября 2022 13:41

Обе белые и пушистые. Мужчина забрал со стрижки не ту собаку, но понял это только дома