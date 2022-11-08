Кровавое лунное затмение ожидается 8 ноября. Но в Беларуси видно не будет

Жители планеты ожидают лунное затмение, которое уже назвали «кровавым». Во время уникального астрономического явления Земля, Солнце и Луна выровняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители планеты ожидают лунное затмение, которое уже назвали «кровавым». Во время уникального астрономического явления Земля, Солнце и Луна выровняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преломленные лучи Солнца окрасят спутник Земли в ярко-красный цвет. Наблюдать за редким явлением смогут жители востока России, акватории Тихого океана, запада Северной Америки и севера Гренландии. Следующая подобная возможность представится не раньше 2025 года.
Эксперты рекомендуют во время такого полнолуния прощать обидчиков и самим просить прощения, завершать старые проекты и отдавать долги. Также избавляться от старых вещей, вредных привычек и забирающих энергию установок.