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Рояль Фредди Меркьюри продали на аукционе за 2,5 млн долларов

11 сентября 2023 08:43
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Новости Великобритании. Личные вещи Фредди Меркьюри ушли с молотка. Аукцион прошел в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рояль Фредди Меркьюри продали на аукционе за 2,5 млн долларов-1

Побороться фанатам легендарной группы пришлось за сценические костюмы, антикварную мебель и коллекцию картин артистов.

Рояль Фредди Меркьюри продали на аукционе за 2,5 млн долларов-4

Но самым дорогим экспонатом стал рояль фронтмена. Музыкальный инструмент продан за 2 миллиона фунтов стерлингов.

Рояль Фредди Меркьюри продали на аукционе за 2,5 млн долларов-7

Оливер Баркер, аукционист:
Мы стали свидетелями чего-то феноменального. Это продажа, которая захватывает дух. Такой аукцион бывает раз в жизни. Неудивительно, что за ним следили 140 тысяч человек.

Рояль Фредди Меркьюри продали на аукционе за 2,5 млн долларов-10

Особую ценность представляет и оригинал черновика культовой песни «Богемская рапсодия». Рукопись обошлась счастливчику почти в миллион фунтов стерлингов. Представленные лоты долгое время были на хранении у близкой подруги исполнителя. Но теперь она решила поправить свое финансовое положение.

# Аукционы # Марина Кишкурно # Фотофакт

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