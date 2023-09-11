Рояль Фредди Меркьюри продали на аукционе за 2,5 млн долларов

Новости Великобритании. Личные вещи Фредди Меркьюри ушли с молотка. Аукцион прошел в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побороться фанатам легендарной группы пришлось за сценические костюмы, антикварную мебель и коллекцию картин артистов.

Но самым дорогим экспонатом стал рояль фронтмена. Музыкальный инструмент продан за 2 миллиона фунтов стерлингов.

Оливер Баркер, аукционист:

Мы стали свидетелями чего-то феноменального. Это продажа, которая захватывает дух. Такой аукцион бывает раз в жизни. Неудивительно, что за ним следили 140 тысяч человек.