Рояль Фредди Меркьюри продали на аукционе за 2,5 млн долларов

Новости Великобритании. Личные вещи Фредди Меркьюри ушли с молотка. Аукцион прошел в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Личные вещи Фредди Меркьюри ушли с молотка. Аукцион прошел в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Побороться фанатам легендарной группы пришлось за сценические костюмы, антикварную мебель и коллекцию картин артистов.
Но самым дорогим экспонатом стал рояль фронтмена. Музыкальный инструмент продан за 2 миллиона фунтов стерлингов.
Оливер Баркер, аукционист:
Мы стали свидетелями чего-то феноменального. Это продажа, которая захватывает дух. Такой аукцион бывает раз в жизни. Неудивительно, что за ним следили 140 тысяч человек.
Особую ценность представляет и оригинал черновика культовой песни «Богемская рапсодия». Рукопись обошлась счастливчику почти в миллион фунтов стерлингов. Представленные лоты долгое время были на хранении у близкой подруги исполнителя. Но теперь она решила поправить свое финансовое положение.