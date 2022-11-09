9 ноября – Международный день антиядерных акций. Чем ещё известна эта дата?

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

9 ноября во всем мире отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи» или «Ночи разбитых витрин». Он стал первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Но Холокост – это не только проблема одного народа, а пример того, к чему приводит политика «поиска козла отпущения» и убеждения в превосходстве одной нации над другими. Сегодняшняя ситуация в мире показывает, что фашистская идеология жива. Поэтому необходимо помнить о том, каким может стать будущее, если мы вовремя не скажем «Никогда снова!» в ответ тем, кто предлагает ограничить права одной группы людей по любому признаку. Всемирный день лизинга

Бизнесмены 9 ноября отмечают Всемирный день лизинга. Сегодня ранее незнакомый многим термин используют во всех сферах предпринимательства. Лизинг простым языком – это долгосрочная аренда с последующим выкупом арендуемого имущества. В некоторых сферах его роль очень велика, ведь он дает возможность реализовывать разнообразные виды экономической деятельности. Чаще всего лизинг применяют в области транспорта. Также нередко с этим можно столкнуться в недвижимости и торговле.

«Мы выбираем будущее без радиации!» – под таким девизом ежегодно 9 ноября проходит Международный день антиядерных акций. Экологи и другие неравнодушные граждане устраивают в этот день в разных городах мира пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности. Также они организуют антиядерные лагеря около опасных объектов и устанавливают знаки, информирующие об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном. День дарения огня семи греющим свечкам