9 ноября – Международный день антиядерных акций. Чем ещё известна эта дата?

9 ноября во всем мире отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи» или «Ночи разбитых витрин». Он стал первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Но Холокост – это не только проблема одного народа, а пример того, к чему приводит политика «поиска козла отпущения» и убеждения в превосходстве одной нации над другими. Сегодняшняя ситуация в мире показывает, что фашистская идеология жива. Поэтому необходимо помнить о том, каким может стать будущее, если мы вовремя не скажем «Никогда снова!» в ответ тем, кто предлагает ограничить права одной группы людей по любому признаку.
Бизнесмены 9 ноября отмечают Всемирный день лизинга. Сегодня ранее незнакомый многим термин используют во всех сферах предпринимательства. Лизинг простым языком – это долгосрочная аренда с последующим выкупом арендуемого имущества. В некоторых сферах его роль очень велика, ведь он дает возможность реализовывать разнообразные виды экономической деятельности. Чаще всего лизинг применяют в области транспорта. Также нередко с этим можно столкнуться в недвижимости и торговле.
«Мы выбираем будущее без радиации!» – под таким девизом ежегодно 9 ноября проходит Международный день антиядерных акций. Экологи и другие неравнодушные граждане устраивают в этот день в разных городах мира пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности. Также они организуют антиядерные лагеря около опасных объектов и устанавливают знаки, информирующие об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном.
9 ноября отмечается необычный праздник – День дарения огня семи греющим свечкам. Огонь – это символ жизни, цифра 7 – это волшебное число, которое приносит счастье и удачу в делах. По легенде, Бог послал на землю пчел для помощи человеку как дар, потому и пчелиные продукты, в частности воск, считаются даром Божьим. Огонь восковой свечи обладает особыми свойствами. Ее живой огонь наполнит дом теплым ароматом меда, согреет, придаст сил, принесет гармонию и спокойствие. Достаточно зажечь на 10-15 минут в доме восковую свечу, чтобы помещение наполнилось гармонией. Подарите в этот день огонь семи свечкам, согрейтесь от их тепла и загадайте свое самое заветное желание.
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!