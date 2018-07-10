Он съедал в день 4,5 кг мяса и 35 яиц. Шокирующее меню белорусского великана Фёдора Махнова

Федор Махнов неофициально считается самым высоким человеком в мире. Его рост составлял 2,85 метра. Мужчина был белорусским крестьянином, которому удалось встретиться с многими знаменитыми людьми благодаря своей особенности.

Мальчик родился в обычной крестьянской семье в Витебской губернии в 1878 году. Рост ребенка начал стремительно увеличиваться, когда Федору было 8 лет. К 14 лет юноша был уже около 2,5 метра. Местный портной шил Махнову каждую неделю новые брюки, так как из предыдущих юноша успел вырастать.



Интересным был и ежедневный рацион питания великана: 35 яиц, 12 буханок хлеба, 4,5 килограмма мяса, 1 килограмм картофеля, таз фруктов и выпивал 6 литров жидкости. Кстати, известно, что Роберт Уодлоу (официально признанный самый высокий человек в мире, его рост 2,72 метра) потреблял ежедневно 8000 калорий. Это примерно 16 плиток шоколада или 10 кг картофеля.

У Федора было 2 брата и сестра, но они не отличились настолько высоким ростом, хотя были выше среднего. Причину такого роста можно объяснить избыточной выработкой гормона роста из-за нарушения работы передней доли гипофиза.

В 16 лет великан подписал контракт с цирком в Германии. Весил он к тому моменту 180 кг, длина стопы составила 51 см (2 ботинка 40-го размера). Федор Махнов стал настоящей знаменитостью: встретился с Президентом США, был приглашен на бал к английской королеве, познакомился с канцлером Германии, был на приеме у Папы Римского.

Когда выступления в цирке надоели великану, он вернулся в родные края и купил дом помещика. Дом мужчины местные жители называли «Великановым хутором». Некоторое время Федор не мог найти себе невесту, потому что все девушки его боялись. Стать невестой Махнова согласилась местная учительница Ефросинья Лебедева. Девушка была достаточно высокой, но все равно почти на метр ниже мужа. Кстати, диаметр обручального кольца Махнова равен рублю Российской империи (примерно 3 см). У пары было пятеро детей, но никто из них не был выше двух метров.

В интервью нашему телеканалу племянница белорусского великана Валентина Вавельченко рассказала, что «дядька был настолько высоким, что забрал весь рост у нас. Мы все маленькие» (читать далее).

Прожил мужчина 34 года. Причину смерти великана нельзя назвать. Существует много предположений и догадок по этому поводу. На могиле установили камень, который сохранился до сих пор, но на нем есть 2 ошибки. Там написано, что Федор прожил 36 лет, хотя в действительности 34, что рост великана 253 см, хотя в реальности 285 см.