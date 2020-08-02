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Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей

02 августа 2020 07:12
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Как выглядел бы парень, если бы в нём были соединены черты Брэда Питта и Криса Хемсворта? Оба этих актёра считаются очень привлекательными. Порой юноши, добиваясь внимания девушки, могут услышать: «Ну, дружок, ты не Брэд Питт». Обычно, это означает отказ.

Французский дизайнер решил исполнить мечты людей и наглядно показать, как выглядит человек с внешностью двух знаменитостей.

Брэд Питт и Крис Хемсворт

Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей -1

Фото: instagram.com/morphy_me

Джессика Альба и Ариана Гранде

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Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей -4

Фото: instagram.com/morphy_me

Мила Кунис и Эмма Стоун

Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей -7

Фото: instagram.com/morphy_me

Оливия Уайлд и Карли Клосс

Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей -10

Фото: instagram.com/morphy_me

Эмма Уотсон и Марго Робби

Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей -13

Фото: instagram.com/morphy_me

Киллиан Мерфи и Бенедикт Камбербэтч

Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей -16

Фото: instagram.com/morphy_me

Принцесса Диана и Кристен Стюарт

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Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей -19

Фото: instagram.com/morphy_me

Кристиан Бэйл и Роберт Паттинсон

Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей -22

Фото: instagram.com/morphy_me

Брэд Питт и Джонни Депп

Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей -25

Фото: instagram.com/morphy_me

Кстати, ранее мы рассказывали о фотографе, который делает снимки двойников. Посмотрите, насколько бывают похожи совершенно незнакомые друг с другом люди (здесь подробнее).

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