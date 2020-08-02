Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей

Как выглядел бы парень, если бы в нём были соединены черты Брэда Питта и Криса Хемсворта? Оба этих актёра считаются очень привлекательными. Порой юноши, добиваясь внимания девушки, могут услышать: «Ну, дружок, ты не Брэд Питт». Обычно, это означает отказ.

Французский дизайнер решил исполнить мечты людей и наглядно показать, как выглядит человек с внешностью двух знаменитостей.

Брэд Питт и Крис Хемсворт