Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей
Как выглядел бы парень, если бы в нём были соединены черты Брэда Питта и Криса Хемсворта? Оба этих актёра считаются очень привлекательными. Порой юноши, добиваясь внимания девушки, могут услышать: «Ну, дружок, ты не Брэд Питт». Обычно, это означает отказ.
Французский дизайнер решил исполнить мечты людей и наглядно показать, как выглядит человек с внешностью двух знаменитостей.
Брэд Питт и Крис Хемсворт
Фото: instagram.com/morphy_me
Фото: instagram.com/morphy_me
Мила Кунис и Эмма Стоун
Фото: instagram.com/morphy_me
Оливия Уайлд и Карли Клосс
Фото: instagram.com/morphy_me
Эмма Уотсон и Марго Робби
Фото: instagram.com/morphy_me
Киллиан Мерфи и Бенедикт Камбербэтч
Фото: instagram.com/morphy_me
Фото: instagram.com/morphy_me
Кристиан Бэйл и Роберт Паттинсон
Фото: instagram.com/morphy_me
Брэд Питт и Джонни Депп
Фото: instagram.com/morphy_me
Кстати, ранее мы рассказывали о фотографе, который делает снимки двойников. Посмотрите, насколько бывают похожи совершенно незнакомые друг с другом люди (здесь подробнее).