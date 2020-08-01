«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами
Женщина всю жизнь любила фотографировать и обожала животных. В итоге она объединила два своих увлечения, чтобы создать весьма интересный проект.
Как сообщает Insider, немецкий фотограф Джулия Крист в детстве часто наблюдала за своей собакой, которая с удовольствием бегала за фрисби. Джулия обратила внимание на то, какая забавная морда бывает у питомца, когда тот прыгает за летающим диском.
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Фото: instagram.com/christejulia
В 2006 году у немки родилась идея проекта под названием «Взлёты и падения». Первым участником проекта стал пёс Джулии. Затем она оставляла повсюду объявления, приглашая людей с питомцами к себе в студию, а также сама подходила к хозяевам собак и предлагала поучаствовать в съёмке.
Фото: instagram.com/christejulia
Как рассказала Крист, иногда животные сами прыгали за фрисби или ещё чем-нибудь, а иногда приходилось поднимать пушистых фотомоделей на минимальную высоту, необходимую для того, чтобы сделать фотографию. Но Джулия уверяет, что питомцы не испытывали никакого дискомфорта и приземлялись на мягкий и толстый поролоновый коврик.
Фото: instagram.com/christejulia
Фото: instagram.com/christejulia
Всего в проекте немки приняли участие примерно 90 собак. А сейчас Крист заинтересовалась «летающими» кошками.
Фото: instagram.com/christejulia
Кстати, ранее мы рассказывали о супругах, которые создали похожий фотопроект. Они захотели показать, как забавно собаки ловят корм – здесь подробнее.