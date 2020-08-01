«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами

Женщина всю жизнь любила фотографировать и обожала животных. В итоге она объединила два своих увлечения, чтобы создать весьма интересный проект.

Как сообщает Insider, немецкий фотограф Джулия Крист в детстве часто наблюдала за своей собакой, которая с удовольствием бегала за фрисби. Джулия обратила внимание на то, какая забавная морда бывает у питомца, когда тот прыгает за летающим диском.

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