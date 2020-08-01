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«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами

01 августа 2020 14:20
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Женщина всю жизнь любила фотографировать и обожала животных. В итоге она объединила два своих увлечения, чтобы создать весьма интересный проект.

Как сообщает Insider, немецкий фотограф Джулия Крист в детстве часто наблюдала за своей собакой, которая с удовольствием бегала за фрисби. Джулия обратила внимание на то, какая забавная морда бывает у питомца, когда тот прыгает за летающим диском.

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«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами -1

Фото: instagram.com/christejulia 

В 2006 году у немки родилась идея проекта под названием «Взлёты и падения». Первым участником проекта стал пёс Джулии. Затем она оставляла повсюду объявления, приглашая людей с питомцами к себе в студию, а также сама подходила к хозяевам собак и предлагала поучаствовать в съёмке.

«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами -4

Фото: instagram.com/christejulia 

Как рассказала Крист, иногда животные сами прыгали за фрисби или ещё чем-нибудь, а иногда приходилось поднимать пушистых фотомоделей на минимальную высоту, необходимую для того, чтобы сделать фотографию. Но Джулия уверяет, что питомцы не испытывали никакого дискомфорта и приземлялись на мягкий и толстый поролоновый коврик.

«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами -7

Фото: instagram.com/christejulia 

«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами -9

Фото: instagram.com/christejulia 

Всего в проекте немки приняли участие примерно 90 собак. А сейчас Крист заинтересовалась «летающими» кошками.

«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами -12

Фото: instagram.com/christejulia 

«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами -14

Фото: juliachriste.de 

«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами -16

Фото: juliachriste.de 

«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами -18

Фото: juliachriste.de 

«Взлёты и падения». Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами -20

Фото: juliachriste.de 

Кстати, ранее мы рассказывали о супругах, которые создали похожий фотопроект. Они захотели показать, как забавно собаки ловят корм – здесь подробнее.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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