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Дочь Сергея Бодрова Ольга вышла замуж. Её избранником стал актёр Сергей Быстров

01 августа 2020 10:04
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Новости России. 22-летняя дочь известного актёра Сергея Бодрова вышла замуж. Об этом девушка упомянула на своей странице в Facebook.

30 июля Ольга опубликовала четыре фотографии и назвала имя избранника – Сергей Быстров. Известно, что мужчине 30 лет, он актёр. Быстров выступает на сценах Театра им. Вл. Маяковского и «Самого Доброго театра».

Дочь Сергея Бодрова Ольга вышла замуж. Её избранником стал актёр Сергей Быстров -1

Фото: facebook.com/olya.bodrova.33 

Дочь Сергея Бодрова Ольга вышла замуж. Её избранником стал актёр Сергей Быстров -3

Фото: facebook.com/olya.bodrova.33 

На свадьбу были приглашены мама Ольги – Светлана Бодрова, родители жениха, а также близкие друзья молодожёнов. В числе гостей была и актриса Полина Агуреева.

Дочь Сергея Бодрова Ольга вышла замуж. Её избранником стал актёр Сергей Быстров -6

Фото: facebook.com/olya.bodrova.33 

Дочь Сергея Бодрова Ольга вышла замуж. Её избранником стал актёр Сергей Быстров -8

Фото: facebook.com/olya.bodrova.33 

Месяцем ранее в жизни Ольги Бодровой случилось ещё одно значимое событие. Девушка впервые попробовала себя в роли ведущей – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Ольга Бодрова # Светлана Бодрова # Сергей Быстров # Фотофакт

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