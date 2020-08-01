Дочь Сергея Бодрова Ольга вышла замуж. Её избранником стал актёр Сергей Быстров

Новости России. 22-летняя дочь известного актёра Сергея Бодрова вышла замуж. Об этом девушка упомянула на своей странице в Facebook.

30 июля Ольга опубликовала четыре фотографии и назвала имя избранника – Сергей Быстров. Известно, что мужчине 30 лет, он актёр. Быстров выступает на сценах Театра им. Вл. Маяковского и «Самого Доброго театра».