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Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами

10 мая 2020 14:26
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Доводилось ли вам слышать теорию, что у каждого человека есть 7 двойников? Почему именно семь? Есть разные теории, но в этот раз мы не станем углубляться в науку. Просто давайте вспомним, что у многих актёров есть дублёры. А ещё в давние времена правители стран или королевств держали при себе двойников, просто на всякий случай. 

Хотя в это сложно поверить, где-то в мире каждый может найти свою копию. Примерно так же думает и канадский фотограф Франсуа Брюнель. Мужчина создал фотопроект, целью которого было найти очень похожих друг на друга людей, не состоящих в близком родстве. 

Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами -1

Фото: instagram.com/brunellefrancois 

Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами -3

Фото: instagram.com/brunellefrancois 

Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами -5

Фото: instagram.com/brunellefrancois 

Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами -7

Фото: instagram.com/brunellefrancois 

Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами -9

Фото: instagram.com/brunellefrancois 

Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами -11

Фото: instagram.com/brunellefrancois 

Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами -13

Фото: instagram.com/brunellefrancois 

Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами -15

Фото: instagram.com/brunellefrancois 

Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами -17

Фото: instagram.com/brunellefrancois 

Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами -19

Фото: instagram.com/brunellefrancois 

Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами -21

Фото: instagram.com/brunellefrancois 

Кстати, быть двойником знаменитости особенно круто. В соцсетях часто можно найти людей, которые сравнивают своё фото со снимком звезды. И иногда сходство действительно поражает.

Взглянуть на двойников Питта, Джоли и Камбербэтча можно здесь

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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