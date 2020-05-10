Отличат разве что мамы. Показываем незнакомцев, которые выглядят близнецами

Доводилось ли вам слышать теорию, что у каждого человека есть 7 двойников? Почему именно семь? Есть разные теории, но в этот раз мы не станем углубляться в науку. Просто давайте вспомним, что у многих актёров есть дублёры. А ещё в давние времена правители стран или королевств держали при себе двойников, просто на всякий случай.

Хотя в это сложно поверить, где-то в мире каждый может найти свою копию. Примерно так же думает и канадский фотограф Франсуа Брюнель. Мужчина создал фотопроект, целью которого было найти очень похожих друг на друга людей, не состоящих в близком родстве.