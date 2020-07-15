Обогнала даже Грейс Келли. Принцесса Диана признана самой красивой королевской особой по формуле «золотого сечения»

Новости Великобритании. Принцесса Диана признана самой красивой королевской особой. Представительниц королевских семей оценили на основе формулы «золотого сечения», которая была разработана ещё древними греками.

Как сообщает Daily Mail, эта формула определяет «физическое совершенство» путём оценивания симметрии лица и соотношений его черт. Этой формулой пользовался Леонардо да Винчи для изображения «Витрувианского человека».

Хирург и руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне Джулиан Де Сильва захотел узнать, какая девушка из королевских особ может считаться самой красивой. И с помощью компьютера доктор выделил пятёрку самых привлекательных представительниц королевских семей.

Принцесса Диана – 89,05%. Мама принца Гарри и принца Уильяма набрала особенно высокие баллы за форму носа, область бровей и сами брови, а чуть ниже оценены губы и подбородок.

Редкие фото леди Ди и обстоятельства, при которых они были сделаны