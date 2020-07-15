Обогнала даже Грейс Келли. Принцесса Диана признана самой красивой королевской особой по формуле «золотого сечения»
Новости Великобритании. Принцесса Диана признана самой красивой королевской особой. Представительниц королевских семей оценили на основе формулы «золотого сечения», которая была разработана ещё древними греками.
Как сообщает Daily Mail, эта формула определяет «физическое совершенство» путём оценивания симметрии лица и соотношений его черт. Этой формулой пользовался Леонардо да Винчи для изображения «Витрувианского человека».
Хирург и руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне Джулиан Де Сильва захотел узнать, какая девушка из королевских особ может считаться самой красивой. И с помощью компьютера доктор выделил пятёрку самых привлекательных представительниц королевских семей.
Принцесса Диана – 89,05%. Мама принца Гарри и принца Уильяма набрала особенно высокие баллы за форму носа, область бровей и сами брови, а чуть ниже оценены губы и подбородок.
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Фото: instagram.com/khanumka_zaurovna
Королева Иордании Рания – 88,9%. Супруга короля Абдаллы II, наоборот, набрала очень высокие баллы за губы и подбородок, а вот область бровей и брови получили самые низкие оценки.
Фото: instagram.com/queenrania
Грейс Келли, принцесса Монако – 88,8%. Глаза американской актрисы считаются практически идеальными, они оценены в 99,8%. Также высокую оценку получили губы, а вот форма лица и брови набрали относительно низкие баллы.
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Фото: instagram.com/dobro_master
Герцогиня Сассекская (Меган Маркл) – 87,4%. Супруга принца Гарри набрала высокие баллы за расположение глаз и форму носа. Наименьшую оценку получили форма лица и лоб.
Фото: instagram.com/innewspaper
Герцогиня Кембриджская (Кейт Миддлтон) – 86,8%. Супруга принца Уильяма набрала высокую оценку за форму губ и носа. Самые низкие баллы у Миддлтон за брови, область бровей и подбородок.
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
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