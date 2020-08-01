Мастер по маникюру посоветовала женщине сходить к врачу. Оказалось, не зря

Женщина ходила на маникюр каждый месяц. Эта привычка и мастер по маникюру спасли женщине жизнь.

Как сообщает Metro, 73-летняя Джоан Мартиндейл из деревни Татбери британского графства Стаффордшир регулярно ухаживает за своими ногтями. На протяжении 10 лет каждый месяц она ходит к мастеру по маникюру, чтобы её руки выглядели красиво.

Во время одного из таких визитов мастер по маникюру Линда Бертрам отметила, что ногти её клиентки стали широкими и выпуклыми. Джоан и сама иногда об этом задумывалась, но не придавала особого значения. Врачи всегда говорили, что у британки для её возраста прекрасное здоровье.