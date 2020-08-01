Мастер по маникюру посоветовала женщине сходить к врачу. Оказалось, не зря
Женщина ходила на маникюр каждый месяц. Эта привычка и мастер по маникюру спасли женщине жизнь.
Как сообщает Metro, 73-летняя Джоан Мартиндейл из деревни Татбери британского графства Стаффордшир регулярно ухаживает за своими ногтями. На протяжении 10 лет каждый месяц она ходит к мастеру по маникюру, чтобы её руки выглядели красиво.
Во время одного из таких визитов мастер по маникюру Линда Бертрам отметила, что ногти её клиентки стали широкими и выпуклыми. Джоан и сама иногда об этом задумывалась, но не придавала особого значения. Врачи всегда говорили, что у британки для её возраста прекрасное здоровье.
Фото: Kennedy News and Media
Однако после слов Бертрам Мартиндейл вспомнила, что у неё есть и другие проблемы со здоровьем. В декабре 2019 года Джоан заметила, что у неё начали опухать лодыжки и ступни. Кроме того, британка задумалась, что до 2013 года она выкуривала по 20 сигарет в день, а затем перешла на вейпинг.
В итоге Мартиндейл решила на всякий случай пройти медицинское обследование. Рентген грудной клетки показал, что у Джоан в лёгком находится опухоль. Несмотря на опасность ситуации, британка оптимистично подумала, что ей очень повезло. Ведь если бы Линда не посоветовала ей сходить к врачу, она могла бы узнать обо всём слишком поздно.
Мартиндейл перенесла пятичасовую операцию, после которой ещё некоторое время ходила на химиотерапию, чтобы убить оставшиеся раковые клетки. С тех пор Джоан больше ни разу не курила, решив, что хочет видеть, как растут два её внука.
Что касается Бертрам, женщина раньше изучала анатомию и физиологию, поэтому многое может сказать по внешнему виду ногтей своих клиентов. Увидев, как быстро начали меняться ногти Мартиндейл, Линда поняла, что причина может быть в проблемах со здоровьем.
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