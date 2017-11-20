Чарльз Мэнсон скончался в тюремной больнице США

Новости США. Один из самых жестоких и известных преступников XX века скончался в тюремной больнице в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Печальная слава к Чарльзу Мэнсону пришла в 60-е годы,

когда члены образованной им коммуны «Семья» совершили ряд убийств на расовой почве.