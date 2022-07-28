Они хотели выдать дочь замуж, а в итоге довели до психиатрии. Вот как это произошло

Говорят, что свадьба – один из самых счастливых дней для каждой девушки. Однако героиня нашей статьи уж точно думает по-другому. А всё началось с разговоров родных.

Издание South China Morning Post поделилось историей 27-леней жительницы Китая. Из-за того, что её родители часто говорили о свадьбе, у девушки начало развиваться психическое расстройство.