Они хотели выдать дочь замуж, а в итоге довели до психиатрии. Вот как это произошло
Говорят, что свадьба – один из самых счастливых дней для каждой девушки. Однако героиня нашей статьи уж точно думает по-другому. А всё началось с разговоров родных.
Издание South China Morning Post поделилось историей 27-леней жительницы Китая. Из-за того, что её родители часто говорили о свадьбе, у девушки начало развиваться психическое расстройство.
Фото: pinterest.com/berraltindag_
Родные китаянки возмущались, что в 27 лет быть одной – не нормально, поэтому они всячески пытались надавить на неё и добиться желаемого. После очередной ссоры девушка заметила, что ей становится тяжело дышать, а в груди что-то защемило. Обследования у доктора показали, что у китаянки тревожное расстройство.
Фото: pinterest.com/xgwxx41
«Она нам рассказала, что родители часто заставляли её выйти замуж. В один момент она не могла больше терпеть и сильно поссорилась с ними», – поделился врач.
Сейчас девушка будет вынуждена посещать специалистов и пройти полный курс психотерапии. А её родители должны на время позабыть о замужестве дочери.
А эта пара хотела пожениться, но через месяц после свадьбы распалась. Речь идёт о блогерах Юлике и Даше Каплан – подробности здесь.