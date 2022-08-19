Футболист не смог присутствовать на своей свадьбе из-за матча. Какое неожиданное решение он принял?

Нападающий одного из шведских футбольных клубов не смог присутствовать на собственной свадьбе из-за матча. Решение, которое он принял, кажется странным.
Нападающий одного из шведских футбольных клубов не смог присутствовать на собственной свадьбе из-за матча. Решение, которое он принял, кажется странным.
Фото: Oddity Central
Мохамед, недавно покинувший китайский футбольный клуб, перешел в шведский. Но там предупредили, что хотят, чтобы футболист как можно скорее присоединился к команде и начал подготовку к предстоящей игре, сообщает Oddity Central. Однако было одно «но». Парень запланировал собственную свадьбу. Но он решил, что не может произвести впечатление безответственного работника, поэтому сделал два дела одновременно.
Фото: Oddity Central
Как? – спросите вы. Футболист попросил своего брата заменить его на свадьбе. А Мохамед поехал тренироваться перед важным матчем. В народе бы сказали: без меня меня женили.
Фото: Oddity Central
«Мы поженились в Сьерра-Леоне 21 июля, но меня там не было, потому что клуб попросил меня приехать раньше. Мы сделали фото заранее, поэтому, похоже, что я был там, но меня не было. Мой брат должен был занять мое место на самой свадьбе», – сказал парень в интервью для шведской газеты.
Фото: Oddity Central
Похоже на шутку, но есть фото реальной свадьбы, где роль жениха играет брат Мохамеда. На снимках невеста с ненастоящим мужем разрезают свадебный торт. В своих социальных сетях футболист опубликовал фото с женой и подтвердил, что они были сделаны до свадьбы.
Не менее странную свадебную историю мы рассказывали и раньше. Невеста вышла замуж за другого из-за того, что ее жених опоздал на свадьбу – подробнее здесь.