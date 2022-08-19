Футболист не смог присутствовать на своей свадьбе из-за матча. Какое неожиданное решение он принял?

«Мы поженились в Сьерра-Леоне 21 июля, но меня там не было, потому что клуб попросил меня приехать раньше. Мы сделали фото заранее, поэтому, похоже, что я был там, но меня не было. Мой брат должен был занять мое место на самой свадьбе», – сказал парень в интервью для шведской газеты.