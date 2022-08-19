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Футболист не смог присутствовать на своей свадьбе из-за матча. Какое неожиданное решение он принял?

19 августа 2022 13:32
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Нападающий одного из шведских футбольных клубов не смог присутствовать на собственной свадьбе из-за матча. Решение, которое он принял, кажется странным.

Футболист не смог присутствовать на своей свадьбе из-за матча. Какое неожиданное решение он принял?-1


Фото: Oddity Central

Мохамед, недавно покинувший китайский футбольный клуб, перешел в шведский. Но там предупредили, что хотят, чтобы футболист как можно скорее присоединился к команде и начал подготовку к предстоящей игре, сообщает Oddity Central. Однако было одно «но». Парень запланировал собственную свадьбу. Но он решил, что не может произвести впечатление безответственного работника, поэтому сделал два дела одновременно.

Футболист не смог присутствовать на своей свадьбе из-за матча. Какое неожиданное решение он принял?-4


Фото: Oddity Central

Как? – спросите вы. Футболист попросил своего брата заменить его на свадьбе. А Мохамед поехал тренироваться перед важным матчем. В народе бы сказали: без меня меня женили.

Футболист не смог присутствовать на своей свадьбе из-за матча. Какое неожиданное решение он принял?-7


Фото: Oddity Central

«Мы поженились в Сьерра-Леоне 21 июля, но меня там не было, потому что клуб попросил меня приехать раньше. Мы сделали фото заранее, поэтому, похоже, что я был там, но меня не было. Мой брат должен был занять мое место на самой свадьбе», – сказал парень в интервью для шведской газеты.

Футболист не смог присутствовать на своей свадьбе из-за матча. Какое неожиданное решение он принял?-10


Фото: Oddity Central

Похоже на шутку, но есть фото реальной свадьбы, где роль жениха играет брат Мохамеда. На снимках невеста с ненастоящим мужем разрезают свадебный торт. В своих социальных сетях футболист опубликовал фото с женой и подтвердил, что они были сделаны до свадьбы.

Не менее странную свадебную историю мы рассказывали и раньше. Невеста вышла замуж за другого из-за того, что ее жених опоздал на свадьбу – подробнее здесь.

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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