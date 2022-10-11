11 октября Международный день девочек. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 11 октября, отмечается Международный день девочек. Праздник еще очень молодой. Впервые под эгидой ООН его отмечали в 2012 году. Праздник призван обратить внимание на права девочек и уникальные проблемы, с которыми они сталкиваются в силу своего пола и возраста, подчеркнуть различия в том, каким мир является для девочек и для мальчиков, равно как и различия мира для девочек и женщин. Официальные мероприятия в этот день направлены на информирование общества о проблемах гендерного неравенства и дискриминации, насилия, домогательств и принудительного замужества в раннем возрасте. Всемирный день борьбы с ожирением

11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Как отмечает ВОЗ, в последние 20-30 лет в мире отмечается резкий рост количества людей, страдающих этой проблемой. Более того, по прогнозам экспертов, к 2030 году до 41 % людей будут иметь избыточный вес, что само по себе является очень печальным и даже пугающим. ВОЗ еще в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера. Начиная с этого момента, врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса, разъясняя людям причины, приводящие к ожирению, информируя о его последствиях, а также о мерах профилактики и способах лечения. День джипера

Каждый год 11 октября отмечается народный праздник День езды по бездорожью или День джипера. Именно в этот день (по старому стилю 29 сентября) в 1913 году в России автомобилисты впервые соревновались в езде по бездорожью. То, что сегодня мы называем автокроссом, в далеком 1913 году называлось «Двухверстной гонкой с препятствиями по проселочной дороге». Не только профессиональные гонщики и любители офф-роуда, автокросса, трофи-экспедиций и других направлений спортивной или туристической сферы отмечают День джипера. Это праздник всех людей, которые встречаются с неровностями асфальта, наличием водных луж на тротуаре и другими препятствиями на дороге. День вдыхания осеннего воздуха