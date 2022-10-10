Женщина отрастила почти 13-метровые ногти и попала в Книгу рекордов Гиннесса 

Часто девушки переживают по поводу своего маникюра, но вряд ли хоть одна из них задумывалась сделать себе настолько длинные ногти. Как рассказало издание Daily Mail, жительница США Дайана Армстронг 25 лет никак не убирала длину своих ногтей. Результат – 12,8 метров «тяжёлого груза» на пальцах.

Фото: twitter.com/GWR

Казалось бы, женщина просто решила выделиться из толпы, привлечь к себе внимание. Такого мнения придерживались многие, когда в Twitter распространилась информация, что 63-летняя женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса, где большими буквами виднелась надпись «У Дайаны Армстронг самые длинные ногти всех времен». Но реальность оказалось слишком жестокой. В YouTube женщина поделилась секретом, о котором долго молчала. Оказалось, что у неё умерла дочь, которая раньше постоянна делала матери маникюр. После этого Дайана пала в апатию и сказала, что не будет больше стричь себе ногти.