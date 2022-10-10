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Женщина отрастила почти 13-метровые ногти и попала в Книгу рекордов Гиннесса 

10 октября 2022 08:22
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Часто девушки переживают по поводу своего маникюра, но вряд ли хоть одна из них задумывалась сделать себе настолько длинные ногти.  

Как рассказало издание Daily Mail, жительница США Дайана Армстронг 25 лет никак не убирала длину своих ногтей. Результат – 12,8 метров «тяжёлого груза» на пальцах.  

Женщина отрастила почти 13-метровые ногти и попала в Книгу рекордов Гиннесса  -1

Фото: twitter.com/GWR  

Казалось бы, женщина просто решила выделиться из толпы, привлечь к себе внимание. Такого мнения придерживались многие, когда в Twitter распространилась информация, что 63-летняя женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса, где большими буквами виднелась надпись «У Дайаны Армстронг самые длинные ногти всех времен».  

Но реальность оказалось слишком жестокой. В YouTube женщина поделилась секретом, о котором долго молчала. Оказалось, что у неё умерла дочь, которая раньше постоянна делала матери маникюр. После этого Дайана пала в апатию и сказала, что не будет больше стричь себе ногти.  

Женщина отрастила почти 13-метровые ногти и попала в Книгу рекордов Гиннесса  -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Guinness World Records»  

Но такое решение повлекло за собой и немало последствий. Женщина уволилась с работы, ей тяжело водить машину, пользоваться одеждой с молнией и даже просто ходить в туалет. Некоторые пользователи социальных сетей гадают, нужны ли такие жертвы, ведь они вряд ли помогут умершей девочке.  

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# Книга рекордов Гиннесса # калейдоскоп # Фотофакт

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