10 октября Всемирный день психического здоровья. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 10 октября, Всемирный день психического здоровья. Ментальное здоровье определяется как состояние благополучия, при котором человек может реализовать свои способности и потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить свой вклад в жизнь общества. По данным Всемирной организацией здравоохранения, каждый пятый житель Земли страдает каким-либо психическим расстройством, а у каждого второго существует шанс заболеть им в течение жизни. Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в мире, а предвестниками заболеваний являются стрессы. Важно, чтобы никому не было отказано в психиатрической помощи. Ментальное здоровье – это право человека, и оно должно быть доступно для всех. 10 октября 1933 года в продажу поступил первый в мире стиральный порошок

10 октября 1933 года в продажу поступил первый в мире стиральный порошок. Произошло это в США, которые только-только стали выбираться из жестких тисков Великой депрессии. Его разработчиком стал известный химик Виктор Миллз, который ранее изобрёл зубную пасту. И хотя реклама утверждала, что этот порошок «лучше мыльных растворов», которые применялись в то время повсеместно, на деле оказалось, что он подходил лишь для удаления свежих легких пятен и загрязнений. 98-летний спортсмен 10 октября 1976 года пробежал марафонскую дистанцию за 7 часов 33 минуты