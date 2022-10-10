10 октября Всемирный день психического здоровья. Чем ещё известна эта дата?
Сегодня, 10 октября, Всемирный день психического здоровья. Ментальное здоровье определяется как состояние благополучия, при котором человек может реализовать свои способности и потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить свой вклад в жизнь общества. По данным Всемирной организацией здравоохранения, каждый пятый житель Земли страдает каким-либо психическим расстройством, а у каждого второго существует шанс заболеть им в течение жизни. Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в мире, а предвестниками заболеваний являются стрессы. Важно, чтобы никому не было отказано в психиатрической помощи. Ментальное здоровье – это право человека, и оно должно быть доступно для всех.
10 октября 1933 года в продажу поступил первый в мире стиральный порошок
10 октября 1933 года в продажу поступил первый в мире стиральный порошок. Произошло это в США, которые только-только стали выбираться из жестких тисков Великой депрессии. Его разработчиком стал известный химик Виктор Миллз, который ранее изобрёл зубную пасту. И хотя реклама утверждала, что этот порошок «лучше мыльных растворов», которые применялись в то время повсеместно, на деле оказалось, что он подходил лишь для удаления свежих легких пятен и загрязнений.
98-летний спортсмен 10 октября 1976 года пробежал марафонскую дистанцию за 7 часов 33 минуты
Греческий спортсмен Димитрион Иорданидис 10 октября 1976 года пробежал марафонскую дистанцию за 7 часов 33 минуты. Хотя нынешние чемпионы одолевают ее за 2 часа, рекорд состоял в ином: возраст марафонца превышал 98 лет. Забег проходил от местечка Марафон до Афин. По этому пути его соотечественник 2 с половиной тысячелетия назад мчался сообщить афинянам о великой победе греков над персами. Сегодня пожилые люди по своей активности не уступают молодым. Для многих достижение преклонного возраста сейчас означает лишь начало нового этапа жизни.
10 октября отмечается Международный день каши