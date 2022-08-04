Женщина легла на операцию, но проснулась с новыми бровями. Как такое могло произойти?

Женщина из Великобритании перенесла пластическую операцию и проснулась с новыми ужасными бровями. Рассказываем печальную историю с хорошим концом.



Фото: The Sun

Луизе 44 года. Она решилась на операцию по подтяжке век и шлифовке кожи, сообщает The Sun. Все бы ничего, но женщина договорилась с мастером по перманентному макияжу, чтобы он сделал ей татуаж бровей прямо во время операции. Луиза вспоминает, что прошлый опыт перманента был болезненным, поэтому она подумала, что вторую процедуру сможет перенести только под общим наркозом.



Фото: The Sun

К пластическому хирургу героиня обращалась не впервые, поэтому поверила на слово, когда тот порекомендовал отличного мастера перманентного макияжа. Но все пошло не по плану. Женщине провели операцию, но предварительно нарисованный шаблон бровей для макияжа стерся из-за воздействия лазера. Мастер Луизы отметила, что пластический хирург не позволил ей татуировать брови раньше, чем делать подтяжку. Получается, что процедура выполнялась уже на поврежденной, опухшей после подтяжки лица коже.



Фото: The Sun

Когда Луиза проснулась, то пришла в ужас от увиденного в зеркале. Одна бровь стала выше другой. Цвет был неестественно темным. «Выглядело так, будто двухлетний ребенок нарисовал мне брови фломастером», – жаловалась женщина.