Друзья решили пошутить над девушкой и обклеили её комнату подарочной бумагой

Друзья разыграли соседку интересным способом в честь Рождества. Их шутку можно описать двумя словами: масштабно и празднично.

Ребята обклеили комнату своей соседки упаковочной бумагой, сообщает The Indian Express. На видео, которое они опубликовали в социальных сетях, видно, что молодые люди заклеивают стены, кровать, шкаф, подушки и все предметы интерьера красной бумагой, которая обычно используется для упаковки подарков.

Пранкеры заявили, что обклеили площадь в 700 квадратных футов [более 65 квадратных метров – прим. ред.]. Это заняло около восьми часов, а хозяйки не было дома. Как она отреагировала на новую обстановку в комнате, не сообщается.

В Сети пользователи разделились на два лагеря: одни раскритиковали молодых людей, что они напрасно тратят бумагу, а другим понравилась неординарная задумка.

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