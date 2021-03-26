Парень делился секретами со своего места работы и был уволен. То, что случилось потом, удивило даже его самого

Молодой человек работал в парке развлечений и рассказывал о разных нюансах, которые казались ему интересными. Однако руководству компании это совсем не понравилось.

Пользователь TikTok Jete раньше работал в Диснейленде. В какой-то момент парень захотел рассказать о секретах этого места. Например, что двери в свадебный павильон не заперты. Молодой человек наглядно это продемонстрировал , зайдя внутрь здания.

Потом Jete решил попробовать воду из фонтанов и водных источников на территории парка, а также местных кафетериев. Вода из фонтанов в основном получила ужасные отзывы и не рекомендовалась к употреблению. Вода из многих кафе тоже набрала низкие баллы, за исключением одного места, где блогер оценил вкус на 7,6 из 10.

И уже в следующем ролике молодой человек сообщил, что был уволен за свою активность. Jete вызвали на разговор и как бы невзначай спросили: «У тебя много подписчиков в соцсетях, да?» В этот момент парень понял, к чему всё идёт. Как он и ожидал, руководству не понравился его контент, поэтому с Jete было решено прекратить сотрудничество.

Но то, что произошло дальше, удивило блогера гораздо сильнее. Помимо того, что он получил массу поддержки и несколько сотен тысяч новых подписчиков, Jete также получил предложения от семи компаний. Парня захотели нанять в качестве менеджера, который будет заниматься продвижением соцсетей организаций.

«Мораль истории: когда одна дверь закрывается – другая открывается», – подвёл итог своего рассказа Jete.