Прямой эфир

Парень делился секретами со своего места работы и был уволен. То, что случилось потом, удивило даже его самого

26 марта 2021 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодой человек работал в парке развлечений и рассказывал о разных нюансах, которые казались ему интересными. Однако руководству компании это совсем не понравилось.

Парень делился секретами со своего места работы и был уволен. То, что случилось потом, удивило даже его самого -1

Фото: tiktok.com/@showmelovejete

Пользователь TikTok Jete раньше работал в Диснейленде. В какой-то момент парень захотел рассказать о секретах этого места. Например, что двери в свадебный павильон не заперты. Молодой человек наглядно это продемонстрировал, зайдя внутрь здания.

Парень делился секретами со своего места работы и был уволен. То, что случилось потом, удивило даже его самого -4

Фото: tiktok.com/@showmelovejete

Потом Jete решил попробовать воду из фонтанов и водных источников на территории парка, а также местных кафетериев. Вода из фонтанов в основном получила ужасные отзывы и не рекомендовалась к употреблению. Вода из многих кафе тоже набрала низкие баллы, за исключением одного места, где блогер оценил вкус на 7,6 из 10.

Девушка рассказала о работе мечты. Больше всего людям понравилась возможность есть бесплатно

Парень делился секретами со своего места работы и был уволен. То, что случилось потом, удивило даже его самого -7

Фото: tiktok.com/@showmelovejete

И уже в следующем ролике молодой человек сообщил, что был уволен за свою активность. Jete вызвали на разговор и как бы невзначай спросили: «У тебя много подписчиков в соцсетях, да?» В этот момент парень понял, к чему всё идёт. Как он и ожидал, руководству не понравился его контент, поэтому с Jete было решено прекратить сотрудничество.

Парень делился секретами со своего места работы и был уволен. То, что случилось потом, удивило даже его самого -10

Фото: tiktok.com/@showmelovejete

Но то, что произошло дальше, удивило блогера гораздо сильнее. Помимо того, что он получил массу поддержки и несколько сотен тысяч новых подписчиков, Jete также получил предложения от семи компаний. Парня захотели нанять в качестве менеджера, который будет заниматься продвижением соцсетей организаций.

«Мораль истории: когда одна дверь закрывается – другая открывается», – подвёл итог своего рассказа Jete.

Парень делился секретами со своего места работы и был уволен. То, что случилось потом, удивило даже его самого -13

Фото: tiktok.com/@showmelovejete

Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который внедрился в компанию, чтобы узнать её секреты. И мужчина так хорошо работал, что его повысили до заместителя руководителя (здесь подробнее).

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сорта груши. Какие выбрать для белорусских садов и как правильно сохранить плоды?
26 марта 2021 10:01

Сорта груши. Какие выбрать для белорусских садов и как правильно сохранить плоды?

Ребёнок несколько недель не может попасть в школу из-за учителей. Им не нравится обувь ученика
26 марта 2021 09:06

Ребёнок несколько недель не может попасть в школу из-за учителей. Им не нравится обувь ученика

«Можем вычесать вплоть до 300-400 г шерсти, волос, грязи». Как правильно ухаживать за коврами?
26 марта 2021 07:54

«Можем вычесать вплоть до 300-400 г шерсти, волос, грязи». Как правильно ухаживать за коврами?