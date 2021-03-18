Прямой эфир

Ради расследования мужчина устроился в компанию. И так хорошо работал, что его повысили до заместителя

18 марта 2021 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Журналист, который работает под прикрытием, знает, что такое настоящий успех. Ведь его внедрение в компанию прошло настолько успешно, что мужчину повысили до уровня заместителя руководителя. 

Как сообщает Global Times, журналист из China Media Group под псевдонимом Лао К. получил от редакции задание проникнуть в компанию, которая торгует автомобилями. Были подозрения, что данная фирма продаёт подержанные машины под видом новых. 

Ради расследования мужчина устроился в компанию. И так хорошо работал, что его повысили до заместителя -1

Фото: Global Times / скриншот Sina Video на Weibo 

Лао успешно внедрился в компанию и сначала занял самую простую должность. Однако журналист понимал, что при таком уровне полномочий никогда не получит доступ к информации, которую ему нужно было добыть. 

Мужчина день за днём продолжал усердно трудиться и отлично выполнять свои обязанности. Начальство заметило рвение сотрудника и всячески это поощряло. Ещё через какое-то время Лао назначили на должность заместителя руководителя. 

Теперь журналист обладал рядом преимуществ, получал зарплату, которая в несколько раз превышала его обычную, а также мог отдавать распоряжения своим подчинённым. Когда об этом узнали в редакции, там началось волнение. 

Настоящий начальник Лао связался с журналистом и спросил, не собирается ли он бросать свою основную работу ради той, на которую он устроился по долгу службы. Мужчина заверил, что он верен журналистике и не планирует прекращать секретную операцию. 

Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который тоже знает толк в рвении. Мужчина был бездомным, но за семь лет поднялся до уровня сотрудника крупной компании – здесь подробности

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых
18 марта 2021 11:22

Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы
18 марта 2021 09:03

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы

Люди восхищались красивой 50-летней мотоциклисткой, но её нет. И это разоблачение, которое мы (не) заслужили
18 марта 2021 07:41

Люди восхищались красивой 50-летней мотоциклисткой, но её нет. И это разоблачение, которое мы (не) заслужили