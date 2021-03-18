Ради расследования мужчина устроился в компанию. И так хорошо работал, что его повысили до заместителя

Как сообщает Global Times, журналист из China Media Group под псевдонимом Лао К. получил от редакции задание проникнуть в компанию, которая торгует автомобилями. Были подозрения, что данная фирма продаёт подержанные машины под видом новых.

Журналист, который работает под прикрытием, знает, что такое настоящий успех. Ведь его внедрение в компанию прошло настолько успешно, что мужчину повысили до уровня заместителя руководителя.

Лао успешно внедрился в компанию и сначала занял самую простую должность. Однако журналист понимал, что при таком уровне полномочий никогда не получит доступ к информации, которую ему нужно было добыть.

Мужчина день за днём продолжал усердно трудиться и отлично выполнять свои обязанности. Начальство заметило рвение сотрудника и всячески это поощряло. Ещё через какое-то время Лао назначили на должность заместителя руководителя.

Теперь журналист обладал рядом преимуществ, получал зарплату, которая в несколько раз превышала его обычную, а также мог отдавать распоряжения своим подчинённым. Когда об этом узнали в редакции, там началось волнение.

Настоящий начальник Лао связался с журналистом и спросил, не собирается ли он бросать свою основную работу ради той, на которую он устроился по долгу службы. Мужчина заверил, что он верен журналистике и не планирует прекращать секретную операцию.