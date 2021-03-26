Сорта груши. Какие выбрать для белорусских садов и как правильно сохранить плоды?

Груша – одно из самых популярных плодовых деревьев в белорусских садах. За что же такая любовь? Конечно, за вкусные и ароматные плоды. Но чтобы посаженные грушевые саженцы ежегодно впоследствии радовали хозяев обильными урожаями, подготовиться надо заранее.

Самое главное – выбрать сорта. Основной критерий: они должны быть районированные, т. е. подходящими для конкретного региона. Иначе после зимних морозов можно остаться без урожая, а зачастую и без дерева.

Ольга Якимович, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Беларуси:

Нашим садоводам можно рекомендовать сорта, которые прошли испытания.

Ну, а чтобы наслаждаться сладкими сочными плодами как можно дольше, важно выбрать экземпляры разного срока созревания. При этом стоит обратить внимание на белорусские сорта. Ольга Якимович:

Их летних сортов я бы порекомендовала «кудесницу» – ранний сорт, крупный, довольно устойчивый к болезням, очень вкусный.

«Купала» – наш новый сорт, по вкусу он немножко проще, очень урожайный и рано вступает в плодоношение. Зимостойкий, устойчивый к болезням, но особенность его именно в том, что он рано вступает в плодоношение и крону можно формировать, очень густо садить.

«Духмяная» также востребована, вкусовые качества хорошие. «Забава» хорошая, правда урожайность немножко меньше. В принципе, вот такие сорта. Недавно у нас появился молдавский сорт «Суперлетняя» – районированный, для любительского садоводства тоже хороший сорт. Он раньше наших всех сортов, он средних сроков созревания – сентябрь, октябрь.

Мне очень нравится «Десертная россошанская» – необычный, такой круглый, иностранный сорт. На пике популярности наш сорт просто «Мария» – № 1. Высокие вкусовые качества не уступают импортным, хорошая устойчивость к болезням, зимостойкость.

«Лилия» по вкусовым качествам тоже хороша, но этот сорт еще не по всем районированным областям, но попробовать можно, во всяком случае прививку в крону. Не целое дерево посадить, а привить в крону. «Спакус» – очень хороший сорт как опылитель. А из поздних сортов пока только сорт «Белорусская поздняя» районирована. Наш гибрид «Завея» проходит сортоиспытания. Нет сейчас идеальных сортов, у всех есть как свои плюсы, так и минусы. Сорт «Завея» немножко меньше хранится, чем «Белорусская поздняя».

Какой бы поздний сорт ни выбрали, знайте: чтобы сохранить плоды как можно дольше – необходимо соблюдать определенные правила. Ольга Якимович:

Хорошая проветриваемость и высокая влажность, потому что при низкой влажности плоды любого сорта будут сморщиваться. Просматривать надо, гнилые убирать, аккуратно снимать, не повреждая плоды. Внимательно наблюдать за каждым сортом. Нет таких условий для всех одинаковых.