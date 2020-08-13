Девушка рассказала о работе мечты. Больше всего людям понравилась возможность есть бесплатно

Девушка рассказала, что несколько лет она работала в одной хорошо известной компании. Помимо бесплатной еды там можно пользоваться ещё и корпоративным велосипедом.

Фото: tiktok.com / chrristen

Пользовательница TikTok под ником Chrristen захотела показать людям, насколько круто быть частью команды Instagram. Девушка работала там два года. Во-первых, сотрудников в офис доставляет корпоративный транспорт, а между корпусами можно ездить на велосипеде.

Фото: tiktok.com / chrristen

Во-вторых, в компании множество отличных мест для фотографий и отдыха. Например, есть стена, увешанная снимками котиков. А расслабиться можно на стуле-гамаке.

Фото: tiktok.com / chrristen

В-третьих, бесплатная еда. Этот пункт вызвал острую зависть у пользователей соцсети, ведь еды там много, она повсюду и на любой вкус. Некоторые комментаторы не смогли сдержать вопросы в таком духе: «Вы туда есть приходите или работать?»

Фото: tiktok.com / chrristen

Как именно проходил её рабочий день, Chrristen не уточнила, но люди всё равно признались, что уже прямо сейчас хотят работать в Instagram.

Фото: tiktok.com / chrristen