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Девушка рассказала о работе мечты. Больше всего людям понравилась возможность есть бесплатно

13 августа 2020 07:13
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Девушка рассказала, что несколько лет она работала в одной хорошо известной компании. Помимо бесплатной еды там можно пользоваться ещё и корпоративным велосипедом.

Девушка рассказала о работе мечты. Больше всего людям понравилась возможность есть бесплатно -1

Фото: tiktok.com / chrristen 

Пользовательница TikTok под ником Chrristen захотела показать людям, насколько круто быть частью команды Instagram. Девушка работала там два года. Во-первых, сотрудников в офис доставляет корпоративный транспорт, а между корпусами можно ездить на велосипеде.

Девушка рассказала о работе мечты. Больше всего людям понравилась возможность есть бесплатно -4

Фото: tiktok.com / chrristen 

Во-вторых, в компании множество отличных мест для фотографий и отдыха. Например, есть стена, увешанная снимками котиков. А расслабиться можно на стуле-гамаке.

Девушка рассказала о работе мечты. Больше всего людям понравилась возможность есть бесплатно -7

Фото: tiktok.com / chrristen 

В-третьих, бесплатная еда. Этот пункт вызвал острую зависть у пользователей соцсети, ведь еды там много, она повсюду и на любой вкус. Некоторые комментаторы не смогли сдержать вопросы в таком духе: «Вы туда есть приходите или работать?»

Девушка рассказала о работе мечты. Больше всего людям понравилась возможность есть бесплатно -10

Фото: tiktok.com / chrristen 

Как именно проходил её рабочий день, Chrristen не уточнила, но люди всё равно признались, что уже прямо сейчас хотят работать в Instagram.

Девушка рассказала о работе мечты. Больше всего людям понравилась возможность есть бесплатно -13

Фото: tiktok.com / chrristen 

Кстати, ранее мы собрали несколько фотографий, которые публикуют на своих страницах в Instagram крупные компании. Взглянуть на снимки можно здесь.

# Работа # калейдоскоп # Видеофакт

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