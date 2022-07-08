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Ани Лорак появилась на публике после долгого перерыва. В Сети обсуждают внешний вид певицы

08 июля 2022 06:41
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В Сети активно обсуждают появление на публике певицы Ани Лорак после долгого перерыва. Видео с артисткой появилось в социальных сетях.

Певица выступила на свадьбе в Ереване, передает РИА Новости. Сама артистка свое появление на публике никак не комментировала.

Ани Лорак появилась на публике после долгого перерыва. В Сети обсуждают внешний вид певицы -1


Скриншот: instagram.com/anilorak_dobro

Однако пользователей социальных сетей больше заинтересовал внешний вид исполнительницы. На видео, которое гуляет в интернете, Ани Лорак выступает в ярко-красном наряде длины мини и на высоких каблуках. Одни поклонники отметили, что певица явно поправилась. Другие подумали, что звезда шоу-бизнеса просто надела неподходящее платье.

Напомним, несколько месяцев назад Ани Лорак пропала из социальных сетей, перестала выходить на связь с поклонниками и не появлялась на публике.

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# Звезды # калейдоскоп # Ани Лорак # Фотофакт

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