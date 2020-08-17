«Папина дочка» Маша Васнецова. Как сложилась судьба актрисы популярного проекта?
Сериал «Папины дочки», который выходил с 2007 до 2011 года, не смотрел, наверное, только ленивый. В крайнем случае, Пуговку, Галину Сергеевну, Машу, Дашу и Женю Васнецовых знают все – хотя бы визуально. И всё же, напомним, сюжет сериала закручен на жизни семьи психотерапевта, от которого ушла жена, оставив ему пятерых дочерей.
После завершения съёмок последнего эпизода сериала прошло уже почти десятилетие. Девочки, само собой, выросли и похорошели. Три из них решили и дальше оставаться в амплуа актрис. Анастасия Сиваева (Даша Васнецова) после «Папиных дочек» на экране практически не появлялась, а Екатерина Старшова (Пуговка) пока решила связать свою жизнь с медициной.
Дочки выросли? Как изменились актёры сериала «Папины дочки»
В этот раз поговорим про Машу Васнецову. Это та самая девочка, которой по душе гламурные наряды и ночные клубы.
Фото: vk.com / Мирослава Карпович ( Маша Васнецова в сериале «Папины дочки»)
Мирославе Карпович сегодня 34. Она успешная актриса театра и кино, также она модель и телеведущая, хотя в последнее время больше играет в спектаклях. На глянцевых обложках она начала блистать уже с 13 лет. Для участия в съёмках её приглашали известные бренды.
Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich
У Мирославы более 20 ролей в театре и свыше 15 в кино. Девушка также была участницей многих телепроектов, снималась и в музыкальных клипах.
Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich
В сериал же «Папины дочки» девушка попала после школы-студии МХАТ им. Вл. И. Немировича-Данченко. Ей досталась роль старшей сестры, в которую она успешно вжилась.
Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich
После этого проекта популярность Мирославы Карпович выросла в разы. Она снималась в некоторых фильмах даже параллельно с «Папиными дочками». К примеру, актрису можно заметить в картинах «Тариф «Новогодний», «Плюс Один» и «Голубка» – все вышли в 2008 году, когда снимался и комедийный сериал.
Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich
Девушка пока не замужем, хотя мужским вниманием никогда не была обделена. Поклонники приписывали ей романы с Егором Кридом, в клипе которого она снималась, Сергеем Лазаревым, Филиппом Бледным и Аристархом Венесом.
Фото: кадр из клипа на песню Егора Крида «Старлетка»
Сейчас в прессе часто пишут об отношениях Мирославы Карпович и звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного. Ни один из них пока никак не прокомментировал эти слухи, однако пару заметили во время совместного отдыха в Крыму.
Павел Прилучный не так давно развёлся с бывшей женой Агатой Муцениеце. В браке у них родились двое детей.
Фото: instagram.com/agataagata
А помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Как она сейчас выглядит – смотрите здесь.