«Папина дочка» Маша Васнецова. Как сложилась судьба актрисы популярного проекта?

Сериал «Папины дочки», который выходил с 2007 до 2011 года, не смотрел, наверное, только ленивый. В крайнем случае, Пуговку, Галину Сергеевну, Машу, Дашу и Женю Васнецовых знают все – хотя бы визуально. И всё же, напомним, сюжет сериала закручен на жизни семьи психотерапевта, от которого ушла жена, оставив ему пятерых дочерей.

После завершения съёмок последнего эпизода сериала прошло уже почти десятилетие. Девочки, само собой, выросли и похорошели. Три из них решили и дальше оставаться в амплуа актрис. Анастасия Сиваева (Даша Васнецова) после «Папиных дочек» на экране практически не появлялась, а Екатерина Старшова (Пуговка) пока решила связать свою жизнь с медициной.

Дочки выросли? Как изменились актёры сериала «Папины дочки»

В этот раз поговорим про Машу Васнецову. Это та самая девочка, которой по душе гламурные наряды и ночные клубы.