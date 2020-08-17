Дикий способ расслабиться. Медитируйте, представив себя ленивцем или сурикатом
Периодически всем нам жизненно необходимо отвлечься от негатива и погрузиться в себя. Успокоиться, расслабиться – вздохнуть, что называется, полной грудью.
Хорошим способом побыть наедине с собой и достигнуть внутренней гармонии считается медитация – древняя индийская практика, которая и сегодня не теряет актуальности, а лишь, наоборот, постепенно трансформируется, появляются новые и новые ответвления.
Daily Mail предлагает свой способ расслабиться – дикий. Но это вовсе не значит, что вам нужно рычать, кусаться или царапаться. Достаточно представить себя определённым животным, чтобы почувствовать его безмятежность и единение с природой.
К примеру, вы можете минут на 20 превратиться в ленивца, который свисает с дерева среди тропического леса где-нибудь в Центральной Америке. Вокруг щебечут птицы, издалека доносятся звуки обезьян. Цель в жизни ленивца – использовать как можно меньше энергии. Представьте, что вы обнимаете дерево, повиснув на нём вверх ногами. Вообразите треск ветвей и то, как солнечные лучи пробиваются сквозь ветви.
А ещё вы можете почувствовать себя лососем. Особенно приятно это делать в жаркий день, когда мысли о прохладной воде особенно заманчивы. Для этой формы медитации вам нужно принять удобное положение и расслабить плечи. Сначала сконцентрируйтесь на дыхании, а потом вместо воздуха представьте прохладную пресную воду, то, как вы в ней плывёте. Для большего погружения, включите органную музыку и звук текущей воды.
Когда вы освоите технику лосося, можно попробовать стать китом. Вас на какое-то время переносит в Тихий океан недалеко от Гавайев, где вы двигаетесь к поверхности воды. Океан глубокий, и видно, как по нему пробегают солнечные лучи. Торопиться никуда не нужно. Кит расслаблен и двигается медленно.
Также можно на 5 минут стать сурикатом. Эту медитацию можно делать утром прямо в постели. Представьте жаркий и ослепительный день в пустыне Калахари. Полуметровый сурикат стоит на задних ногах и виляет хвостом.
Эти небольшие млекопитающие в поисках еды собираются в стаи. Почувствуйте скрежет, когда копаетесь в песке и под камнями в поисках многоножки или лягушки.
В списке диких медитаций есть и настоящие хищники. Невозмутимый ягуар с подтянутым мускулистым телом и мощной челюстью. Ночью он сидит на бальзовом дереве в ожидании добычи – лапы впиваются в ветки, а на заднем плане болтают обезьяны.
Из всех этих животных можно выбрать какое-то одно. Или же, по настроению, чередовать разные практики. Главное, чтобы после такой медитации вы чувствовали себя спокойно и расслабленно.
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