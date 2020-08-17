Дикий способ расслабиться. Медитируйте, представив себя ленивцем или сурикатом

Периодически всем нам жизненно необходимо отвлечься от негатива и погрузиться в себя. Успокоиться, расслабиться – вздохнуть, что называется, полной грудью.

Хорошим способом побыть наедине с собой и достигнуть внутренней гармонии считается медитация – древняя индийская практика, которая и сегодня не теряет актуальности, а лишь, наоборот, постепенно трансформируется, появляются новые и новые ответвления.

Daily Mail предлагает свой способ расслабиться – дикий. Но это вовсе не значит, что вам нужно рычать, кусаться или царапаться. Достаточно представить себя определённым животным, чтобы почувствовать его безмятежность и единение с природой.

К примеру, вы можете минут на 20 превратиться в ленивца, который свисает с дерева среди тропического леса где-нибудь в Центральной Америке. Вокруг щебечут птицы, издалека доносятся звуки обезьян. Цель в жизни ленивца – использовать как можно меньше энергии. Представьте, что вы обнимаете дерево, повиснув на нём вверх ногами. Вообразите треск ветвей и то, как солнечные лучи пробиваются сквозь ветви.