Помните Ждуна? Вот ещё две работы той же художницы

Мало кто не слышал про скульптуру «Ждун». Она появилась на свет в 2016 году и стала популярной в 2017. С тех пор её автор Маргрит ван Бреворт создала ещё несколько новых скульптур.

Одна из новинок – гибрид морского льва, единорога и лошади. Эту скульптуру заказал для себя Лейденский университетский медицинский центр. Что интересно, Ждуна Маргрит создала, глядя на терпеливо ожидавших своей очереди пациентов. Так что это как минимум вторая работа Бреворт, которая связана с медициной.

Только очень «Ждун»: как скульптура голландской художницы стала мемом в СНГ