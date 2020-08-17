Помните Ждуна? Вот ещё две работы той же художницы
Мало кто не слышал про скульптуру «Ждун». Она появилась на свет в 2016 году и стала популярной в 2017. С тех пор её автор Маргрит ван Бреворт создала ещё несколько новых скульптур.
Одна из новинок – гибрид морского льва, единорога и лошади. Эту скульптуру заказал для себя Лейденский университетский медицинский центр. Что интересно, Ждуна Маргрит создала, глядя на терпеливо ожидавших своей очереди пациентов. Так что это как минимум вторая работа Бреворт, которая связана с медициной.
Только очень «Ждун»: как скульптура голландской художницы стала мемом в СНГ
Фото: instagram.com/margrietvanbreevoort
Фото: instagram.com/margrietvanbreevoort
Фото: instagram.com/margrietvanbreevoort
Вторая новинка – ящер. Согласно истории художницы, это особое животное, которое эволюционировало в гибрида живого существа и техники. На спине у него светодиодные фонари, которые должны отпугивать людей.
Фото: instagram.com/margrietvanbreevoort
Фото: instagram.com/margrietvanbreevoort
Фото: instagram.com/margrietvanbreevoort
Обе новых работы очень понравились поклонникам Маргрит. Некоторые комментаторы отметили, что скульптуры получаются крайне реалистичными, а когда смотришь на ящера, создаётся впечатление, что он дышит.
Кстати, до этих работ огромное внимание привлекла к себе ещё одна скульптура Бреворт. И этот проект получился несколько жутким – здесь подробнее.