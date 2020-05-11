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Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит

11 мая 2020 10:16
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Помните Дашу Васнецову из сериала «Папины дочки»? Ту самую девушку, которая одевалась в одежду чёрного цвета и предпочитала готический макияж? С момента выхода на экраны последней серии прошло уже семь лет. Мы решили узнать, как сейчас поживает Анастасия Сиваева, которая сыграла Васнецову. 

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит-1

Фото: кадр из сериала «Папины дочки» 

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит-3

Фото: кадр из сериала «Папины дочки» 

В детстве Сиваева окончила модельное агентство Вячеслава Зайцева. Далее она обучалась актёрскому мастерству, танцам, жонглированию, элементам акробатики и дефиле. Все это принесло свои плоды – Анастасию пригласили на съёмки. 

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит-6

Фото: instagram.com/sivaeva 

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит-8

Фото: instagram.com/sivaeva 

Самой популярной ролью актрисы стала Васнецова. Сиваева очень заинтересовалась этим персонажем, ведь у Даши был полностью противоположный характер. Анастасии пришлось изучить субкультуру готов, чтобы правдоподобно исполнить эту роль. Когда Сиваева получила необходимые знания, она смогла отлично сыграть Васнецову. 

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Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит-11

Фото: instagram.com/sivaeva 

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит-13

Фото: instagram.com/sivaeva 

По словам Анастасии, одним из самых запоминающихся моментов во время съёмок в «Папиных дочках» стала беременность. 

«На родах меня инструктировал наш режиссёр – у него трое детей. Объяснил, как я должна кричать, и потом похвалил: «Молодец, Настя! Очень достоверно. Моя жена именно так орала во время родов». Короче говоря, я теперь знаю, как себя вести, когда буду рожать по-настоящему», – рассказала Сиваева изданию 7Дней.ру. 

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит-16

Фото: instagram.com/sivaeva 

После окончания съёмок в сериале Анастасия практически не появлялась на экранах. О своей жизни актриса почти не рассказывает, но известно, что Сиваева любит путешествовать. 

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит-19

Фото: instagram.com/sivaeva 

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит-21

Фото: instagram.com/sivaeva 

Судя по публикациям в Instagram, девушка посетила Италию, Испанию, Германию, Швецию, Южную Корею и многие другие страны. Особое внимание артистка уделяет местным достопримечательностям, хотя порой любит полежать на пляже. 

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит-24

Фото: instagram.com/sivaeva 

Также Анастасия говорила, что пока не готова думать о серьёзных отношениях и семье. 

Помните Дашу Васнецову из «Папиных дочек»? Вот, как она сейчас выглядит-27

Фото: instagram.com/sivaeva 

Кстати, ранее мы рассказывали о главных героях сериала «Папины дочки». Как они выглядят сейчас – смотрите здесь

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Сиваева # Вячеслав Зайцев # Фотофакт

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