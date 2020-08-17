Студент захотел проверить людей на внимательность. И большинство проверку не прошло

Студент-программист решил проверить, смогут ли люди найти разницу между человеком и компьютером. Чтобы найти ответ на этот вопрос, учащийся Калифорнийского университета провёл эксперимент.
Как сообщает The Verge, Лиам Порр воспользовался искусственным интеллектом GPT-3, который может с использованием определённых алгоритмов писать тексты. С помощью этого ИИ парень получил несколько небольших заметок. Одну из них Порр немного подкорректировал и выложил на новостном ресурсе.
В заголовке было написано следующее: «Чувствуете себя непродуктивным? Может, вам стоит прекратить слишком много думать?»
«Чрезмерные размышления – это попытки придумать идеи, которые уже были придуманы кем-то другим. Обычно результатом чрезмерных размышлений становятся непрактичные, невыполнимые или даже глупые идеи», – говорилось в тексте.
Многие пользователи удивились абсурдности написанного и стали спорить. Однако почти никто не догадался, что автором текста является машина. А заметку посмотрели более 26 тысяч человек.
По словам Лиама, лишь несколько комментаторов написали, что публикация могла быть создана с помощью искусственного интеллекта. И только один человек связался с Порром, чтобы спросить, так ли это.
Студент был удивлён результатом. С одной стороны, проект показал свою жизнеспособность. С другой – неумение людей отличать человека от ИИ несколько обеспокоило парня. Впрочем, Лиам не жалеет, что провёл этот эксперимент, хотя считает, что создатели GPT-3 могут быть расстроены тем, что он сделал.
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