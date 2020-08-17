Студент захотел проверить людей на внимательность. И большинство проверку не прошло

Студент-программист решил проверить, смогут ли люди найти разницу между человеком и компьютером. Чтобы найти ответ на этот вопрос, учащийся Калифорнийского университета провёл эксперимент.

Как сообщает The Verge, Лиам Порр воспользовался искусственным интеллектом GPT-3, который может с использованием определённых алгоритмов писать тексты. С помощью этого ИИ парень получил несколько небольших заметок. Одну из них Порр немного подкорректировал и выложил на новостном ресурсе.

В заголовке было написано следующее: «Чувствуете себя непродуктивным? Может, вам стоит прекратить слишком много думать?»

«Чрезмерные размышления – это попытки придумать идеи, которые уже были придуманы кем-то другим. Обычно результатом чрезмерных размышлений становятся непрактичные, невыполнимые или даже глупые идеи», – говорилось в тексте.