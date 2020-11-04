Пальто с бахромой и твидовый костюм в духе Шанель. Что ещё модно носить в холодную пору года

Кажется, модницы окончательно забрали пальто у своих парней. Оно и понятно. Покупка выгодная, стильная и абсолютно «всеядная». Сочетается со всем и придает будням уверенности и динамики. Размерчик лишний не помешает, чтобы носить с любимыми худи.

Оксана Лысая, автор блога о моде и стиле:

Что касается уюта, то это трикотажный костюм из футера. Сейчас это на пике. Такой костюм актуален в городе, на прогулке, на отдыхе. Здесь нужно обратить внимание, что если у вас очень объемный верх, то низ уже должен быть более структурированный, более узкий. Если короткое худи, то это высокая посадка брюк.

«Рубаха-парень» – надежный спутник этой осени. Объемные рубашки в клетку заменили верхнюю одежду и украшают города, как теплый плед. Красиво – не то слово. Идеальная пара к джинсам, водолазкам и даже платьям. Достаточно подчеркнуть талию пояском и закружиться в комплиментах.

Оксана Лысая:

У нас получился такой монохромный тотал-лук из светлых оттенков. Светлые оттенки сейчас лидируют: от молочного, бежевого до самых светлых.

Если пальто на каждый день уже есть, а хочется той самой вишенки на тортик, обратите внимание на бахрому.

Этнонотка, как терпкий парфюм, сыграет на руку вашему стилю и настроению. Не распрощались модницы и с шубками тедди или чебурашками. Больно трогательно, а главное – тепло. Причем дизайнеры раскрасили эко-мех во все цвета радуги.

Оксана Лысая:

Экокожа по-прежнему в тренде. Обратите внимание на растяжку шоколадных оттенков: от молочного шоколада и карамели, заканчивая глубокими насыщенными оттенками. Прекрасно оттеняют тон кожи, в данном костюме мини-юбка – это тоже тренд сейчас. Сочетайте с высокими сапогами, плотными колготками, рубашками и свитерами. И, конечно же, в тренде объемные рукава.

Вспомните свое школьное утро с белыми воротничками и бабушкиным вязаным жилетом. Думаете, прошлый век? Ан нет – саундтрек этой зимы. Закругленный или острый ворот добавит шарма даже самому скучному трикотажу. А если на нем еще будет вышивка – титул первой модницы в кармане.

Оксана Лысая:

Это могут быть удлиненные жилеты грубой вязки, это могут быть жилеты, которые украшены вот такими аппликациями. Очень разнообразные варианты во многих коллекциях есть. Они прекрасно сочетаются с юбками миди, джинсами, брюками. В данном случае с клетчатой рубашкой тоже очень романтический получился лук.

Зимы плотная нить продолжается и в свободных свитерах: укороченных и длинных, с косами и без. Главное утеплиться, так сказать, к лицу. Если у вас прямые волосы, и сами вы хрупкая и миниатюрная, гиперобъемная вязка не ваша песня. То ли дело твидовые костюмы в духе Шанель. Классика на все времена.