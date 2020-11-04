«Лечение с улыбкой». Чем уникальна дельфинотерапия и как она происходит

Когда заходит разговор о дельфинах, мы представляем образ дрессированных морских млекопитающих, которые выполняют на публике всевозможные трюки. Однако эти удивительные животные могут быть отличными помощниками для лечения заболеваний. Этот метод называется дельфинотерапией. Единственный центр дельфинотерапии в Беларуси был открыт в столице в декабре 2011 года. За время работы центра успешно прошли курс и получили позитивные эмоции более 12 тысяч детей. Чем уникальна дельфинотерапия и как она происходит, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алеся Титова, арт-директор дельфинария:

Мы называем дельфинотерапию лечением с улыбкой. Самый лечебный эффект оказывает именно тесный и дружеский контакт дельфина и ребенка. Сеансы дельфинотерапии оказывают как психологическое, так и физическое воздействие. Улучшаются мышление, речь, улучшается координация движений, т. е. крупная моторика, повышается настроение, появляются новые положительные эмоции, дельфин становится другом. Ребенок с удовольствием играет с ним, потом рассказывает об этом своим родителям, делится впечатлениями и, таким образом, происходит вот этот уникальный результат.

Наблюдать за дельфинами и общаться с ними – огромное удовольствие, особенно когда эти прекрасные животные способны исцелять. Дельфин явно заинтересован в партнере по общению, активно взаимодействует и требует обратной связи, всячески демонстрируя дружелюбность и искренность намерений.

Алеся Титова:

Нет никаких противопоказаний. Любой взрослый или ребенок может прийти на сеанс дельфинотерапии, чтобы просто получить вот эти позитивные эмоции, познакомиться с дельфином, потрогать его, ведь у нас в Беларуси такой возможности нет. Только в дельфинарии есть возможность именно контакта телесного. Дельфины не рыбы, кожа у них гладкая, теплая. Температура тела у них такая же, как и у людей, поэтому они на ощупь очень приятные, бархатистые. Дельфины – умнейшие создания, очень игривые, социальные и идут практически сразу же на контакт, независимо от возраста: с ребенком, со взрослым.

Дельфины с радостью пообщаются с будущими мамами и поделятся с ними отличным настроением. Благодаря команде опытных специалистов во время беременности женщина может снять тревогу и страх, связанные с предстоящими родами, и расслабиться.

Как же проходит дельфинотерапия? В зависимости от диагноза, возрастных и личностных особенностей подбирается индивидуальная программа для каждого пациента. В терапии участвуют специально обученные дельфины. Само занятие проходит под наблюдением ряда специалистов: врача, психолога и реабилитолога. Каждый сеанс несет в себе элементы творческой инициативы и импровизации.

Алеся Титова:

Занятия проходят в несколько этапов. Сначала, конечно же, знакомство и приветствие. Ребенок знакомится с дельфином, тренер рассказывает ему, как он устроен, как он дышит, что он видит, как он может разговаривать, и что он кушает.

Далее идет игровая часть. В ход идут мячики, колечки. Дельфины танцуют, поют, даже рисуют картины. И, конечно, дети охотно включаются в этот процесс.

Далее начинается водная часть. Инструктор вместе с ребенком спускается в воду и происходит плавание с дельфинами. Есть также возможность контактировать с дельфином, погладить его, послушать ультразвук под водой. Держась за плавнички, проплыть несколько кругов.

И последний этап – ребенок прощается с дельфином, договаривается о новой встрече и тут обязательно закрепление положительных эмоций, он делает свои маленькие домашние задания, например, рисует своего нового друга, у нас есть очень большой архив рисунков.

Так вы обретаете нечто большее, чем просто общение с животным. Дельфин дает своеобразный импульс, мощный энергетический заряд. А еще это умный доктор, способный распознавать тонкие вибрации внутренних органов людей, различать патологию и воздействовать на нее.